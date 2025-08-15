Jurićev najbolji igrač otišao u sred treninga: 'Ispao je fer, ali je tužno što je došlo do ovoga'

Ivan Jurić povest će Atalantu u novu sezonu talijanske Serie A. Pred njim je težak posao jer mora zamijeniti jednog od najboljih trenera u povijesti kluba iz Bergama, Gian Piera Gasperinija, koji je devet godina vodio "Božicu". Također, najbolji igrač Atalante, Ademola Lookman, otišao je s treninga kojeg je vodio Jurić jer je bijesan na upravu kluba zbog propalog transfera u Inter. Jurić se na početak sezone i Lookmana osvrnuo za L'Eco Bergamo.

- Ademola je bio fer prema meni. Objasnio mi je svoja razmišljanja. Moramo svi zajedno prihvatiti situaciju. Tužno je da je došlo do ovoga. Nikad nisam baš ni imao priliku raditi s njim kako treba jer je bio ozlijeđen kad sam došao - rekao je Jurić.

Foto: Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-

Podsjetimo, Lookman je bio jako blizu Intera te je na stolu Atalante bila ponuda od 45 milijuna eura što se nije realiziralo, pa su talijanski mediji prenijeli da je Nigerijac jako ljut na vodstvo kluba. Jurić je u intervjuu rekao par riječi i o bivšem treneru "Božice".

- Gasperini je imao utjecaj kao sir Alex Ferguson u Manchester Unitedu. Ovog ljeta izgubili smo igrače koji su producirali 80-90 posto golova Atalante. Neće biti lako zamijeniti ih. Ne znam tko može doći i producirati brojke koje su imali Lookman i Retegui - rekao je hrvatski trener.

Atalanta će u subotu odigrati zadnji pripremni susret s Tudorovim Juventusom, a prvu ligašku utakmicu igraju 24. kolovoza protiv Pise u Bergamu.