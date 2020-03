Slovenac prijeti Soldiću: Dajte mi ga, ma uvijek bih ga prebio!

Najbolji slovenski MMA borac Uroš Jurišić (27) napokon je našao novi angažman. Jurišić je cijelu 2019. pauzirao i nije se borio, a sad je potpisao za KSW, a potpisom se pohvalio na Instagramu.

Jurišić je član American Top Teama, a ima besprijekoran omjer. U 10 profesionalnih mečeva slavio je 10 puta, a bori se u velteru pa će biti žestoka konkurencija našem Robertu Soldiću (25). Da stvar bude bolja, Jurišić je nekoliko puta u medijskim istupima zazivao meč sa Soldićem. Ma, najblaže rečeno zazivao...

- Pristao bih na meč sa Soldićem, naravno! Nemam što razmišljati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Trebao sam se boriti s njim na FFC-u u Ljubljani, ali imao sam problem sa šakom. Bilo je natečeno, boljelo me, išao sam slikati, ali nije bilo slomljeno. Išao sam na fizioterapije, pokušao to sanirati, ali nije išlo. Tih dana stigla mi je poruka da je Soldić slomio nogu i da od te borbe neće biti ništa pa sam prihvatio novog protivnika - pričao je Jurišić u Podcast Inkubatoru prije dvije godine pa dodao:

- Bio bi to dobar meč za mene jer sam ja imao omjer 5-0, a on 8-2 ako se ne varam. E onda me naljutio. Pitali su ga u jednom intervjuu zašto je otpao naš meč, a on je počeo pričati da ne valjam, da nisam ništa postigao. Spuštao me kao da sam neki bezveznjak. Šokirao sam se i kiptjelo je u meni neko vrijeme. Počelo je prepucavanje po društvenim mrežama, pale su teške riječi. Kad god želi nek se javi pa ću ga prebiti! Sto posto ću ga prebiti. Znam da je sto posto "moj".

Unatoč zategnutim odnosima, Jurišić je nahvalio Soldića.

- Ipak, moram priznati da je Soldić faca u MMA svijetu, ali znam i ja koliko vrijedim.

Jurišić će na borbu s RoboCopom morati malo pričekati. Najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić (25) oporavio se od teške ozljede ruke zbog koje je morao propustiti KSW-ovu priredbu u Zagrebu i dogovorio je novi okršaj. Jedna od najvećih zvijezda KSW-a borit će se protiv Litavca Mariusa Žaromskisa (39).

- Uh, Žaromskis je baš opasan protivnik, čak bih rekao da je MMA legenda. Bio je prvak Dreama, borio se sa sjajnim Kazushijem Sakurabom i nokautirao ga. Tip se borio po cijelom svijetu, bio je u Bellatoru, Strikeforceu. Ljevak je kao i ja, sjajno udara - javio nam se presretni Soldić jer su mu Poljaci napokon pronašli protivnika po mjeri.

Meč će se održati 21. ožujka u poljskom Lodzu na priredbi KSW 53. Dugo su našem RoboCopu tražili protivnika jer je Soldić sjajnim borbama zastrašio konkurente. Neće se s dečkom iz Viteza boriti bilo tko...