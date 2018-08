'Kad neće nitko, ja ću! Treneru, nacrtaj zadnju akciju za mene'

Treneru, daj nacrtaj nešto za mene. Sva mudrost svijeta, sve košarkaške filozofije stanu u tih šest riječi. Šest riječi koje je izgovorio jedan 15-godišnjak usred finala Europskog prvenstva, dok je cijela Europa gledala put dvorane Spens i Novog Sada.

Šest riječi. Toliko je bilo potrebno Roku Prkačinu da zauvijek uđe u legendu.

- Pa nije baš da sam planirao išta drugo crtati - nasmijao se Mile Karakaš, jer je Prkačin bio očita opcija za završni napad, šest sekundi prije kraja finala Europskog prvenstva, kad je Hrvatska gubila jedan razlike i trebala junaka.

- Ali to što je to izgovorio na timeoutu, to jednostavno govori o kakvoj osobi i kakvom igraču se radi - dodao je trener hrvatske U16 reprezentacije.

Foto: FIBA

POGLEDAJTE VIDEO

Karakaš je posegnuo u svoj šešir s trikovima, pronašao jednostavnu opciju na koju su Španjolci nasjeli i ostavili nesretnog Paua Tendera na Prkačinu jedan na jedan.

- Cijelu tu zadnju minutu, kroz glavu mi je prolazilo samo: Ajmo riješiti ovo! Ma ako već nitko drugi neće, pa JA ću uzeti loptu, ja ću

to riješiti - pričao je Prka Jr. sa zlatnom loptom, nagradom za MVP-a prvenstva, zagrnut u hrvatsku zastavu, uz pehar koji je jedva prepustio drugima iz svojeg zagrljaja.

- Prka, može dres? - upitao ga je u jednom od trenutaka suludog slavlja na parketu jedan od klinaca iz Novog Sada.

- Dres? E to ne može, ovo mi je prva medalja i ovaj dres ne dam nikom - odgovorio je Roko.

U finalu je žestoko počeo, on i Usman Garuba razmijenili su prvih osam poena na susretu, kao da su i oni željeli međusobno razriješiti dilemu o najboljem igraču turnira. Međutim, pomeo ih je u prvom poluvremenu i jednog i drugog predivan igrač zvan Boris Tišma, talent kakav se ne rađa svaki dan, koji utrpa 19 poena, a da ne trepne, i to ih postigne na najrazličitije načine.

Međutim, takvo trpanje povuklo je za sobom reakciju španjolske klupe.

Više pozornosti na Tišmu, manje na Prkačina. Kakva pogreška.

- Kod onog zakucavanja u zadnjoj minuti, vidio sam da se obrambeni igrač pomaknuo malo u lijevu stranu, da zatvori dodavanje. Ali, problem je što dodavanja nije bilo - rekao je Prkačin i nasmijao se.

- To priznanje za MVP-a turnira mi i ne znači baš previše, više mi znači što sam prvak Europe, što imam ovu medalju oko vrata. Po to smo došli. Pa nije nam cilj bio biti drugi ili treći - objasnio je Cibonin klinac.

POGLEDAJTE ZAKUCAVANJE

Ovakav savršen finalni nastup obično za sobom povlači i klasičnu priču kakvih smo se već nagledali kod mladih hrvatskih osvajača medalja. Očekivanja javnosti rasti će iz godine u godinu, pogotovo kad nosite prezime bivšeg kapetana reprezentacije.

- Ma ništa od toga meni nije teret. Samo poticaj, jer sad kad sam pokazao svijetu da sam talentiran, e sad trebam još i više raditi. Ne razmišljam o nikakvim prvim ekipama i seniorskoj karijeri, samo o tome da sad moram raditi više nego ikad dosad u životu - zaključio je Prkačin.

Fantastičan kraj ljeta za fantastičnog talenta poput Roka.

I znate, sigurni ste, uložili biste ogromne novce na okladu da će postati velik, ogroman, grdosija od igrača.

Jer samo takvi imaju hrabrosti za tih šest riječi s početka priče.

*Igor Ćurković nekadašnji je autor emisije Zakucavanje, a sadašnji Fibin novinar i urednik zadužen za europska klupska i reprezentativna natjecanja. Kad ne gleda košarku, komentira Drugu HNL.

Foto: FIBA

Foto: FIBA

Foto: FIBA

Foto: FIBA

Foto: FIBA