Kada će se nastaviti utakmica Rijeke? Jedna opcija je izvjesna

Jedna utakmica u dva dana? Da, to je jedna od opcija za Rijeku i Spartu. Susret drugog kola Konferencijske lige na Rujevici prvi put su prekinuli u 13. minuti, dva sata kasnije nastavili, ali tek do poluvremena. Dugo se najavljivalo nevrijeme koje će pogoditi Kvarner baš u četvrtak, ali malo tko je mogao zamisliti da će to rezultirati odgodom utakmice. Ipak, upravo to se dogodilo.

Uz već ionako krcat raspored ligaških i europskih natjecanja, Uefa ima strogo određene termine. Zna se da se europske utakmice igraju utorkom, srijedom i četvrtkom, dok su vikendi te eventualno ponedjeljak i petak rezervirani za ligaške susrete. Prekidi utakmica zbog vremenskih neprilika događali su se i ranije, a krovna europska nogometna organizacija ima jasno propisane procedure usklađene s Fifinim pravilima. Vidjeli smo kako Fifa rješava takve situacije i na ovogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje su utakmice prekidali zbog grmljavine, kiše, ali i jakog sunca.

Primjer koji hrvatski navijači posebno pamte dolazi iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018., kada su na Maksimiru u 20. minuti prekinuli dvoboj "vatrenih" i Kosova, a nastavili ga dan kasnije kada su odigrali preostalih 70 minuta. Glavni cilj uvijek je osigurati sigurnost svih aktera, od igrača do navijača, te, kad god je moguće, dovršiti utakmicu. Ključnu ulogu u tome ima glavni sudac, jedini ovlašten prekinuti susret ako procijeni da su uvjeti opasni ili neprikladni za igru.

Rijeka i Sparta Prag susreli se u 2. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Situacija s utakmicom Rijeke i Sparte vrlo je specifična. Vrlo je izgledno da će drugo poluvrijeme odigrati u petak, no termin još nitko nije potvrdio, iako se nagađa da bi to moglo biti u 16.30 sati. To bi, pak, izazvalo probleme u prvenstvu za “fiumane”. Naime, oni u 11. kolu igraju protiv Osijeka, a susret je zakazan za nedjelju u 16 sati. U Uefinu pravilniku postoji i preporuka da između dvije utakmice moraju imati 72 sata odmora, što znači da bi Rijeka odigrala dvije utakmice u samo 50 sat. Moglo bi se tako dogoditi da se HNL mora prilagoditi, a derbi kola s Osijekom bude odgođen.

Ako se utakmica ne može nastaviti ni sljedećeg dana, Uefa tada određuje novi termin i po potrebi premješta dvoboj na drugi stadion, iako se u pravilu igra na istom mjestu. Članak 28. Pravilnika Konferencijske lige precizno propisuje sve takve situacije. Sličan se zastoj zbog nevremena dogodio i na Euru 2024. u dvoboju Njemačke i Danske, ali su momčadi nastavile igru čim su se vremenski uvjeti popravili.