BIVŠI IGRAČ HAJDUKA

Kakav nastup Ante Palaverse! Zabio gol i namjestio drugi u remiju Aberdeena protiv FCSB-a

Piše HINA, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Craig Brough/REUTERS

Podsjetimo, Palaversa je igrao u Hajduku (u prvoj momčadi) od 2018. do 2019. kada ga je kupio Manchester City za 6,3 milijuna eura, a potom ga ostavio na posudbi još nekoliko mjeseci. Za "bile" je odigrao 30 utakmica

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Aberdeen je odigrao 2-2 protiv FCSB-a, a najbolji igrač u domaćim redovima bio je hrvatski nogometaš Ante Palaversa.

Rumunjski sastav je poveo u 32. minuti golom Daniela Birligea. Samo sedam minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Juri Cisotti. No, bukureštanski klub je ubrzo zabio i drugi gol, a strijelac je bio Darius Olaru u 47. minuti.

Aberdeen se vratio u život u 61. minuti golom 25-godišnjeg hrvatskog veznjaka koji je u škotskom klubu od kolovoza prošle godine kada je stigao iz Troyesa. Konačnih 2-2 postavio je Ester Sokler na Palaversinu asistenciju. Uzvratni susret je 28. kolovoza u Bukureštu.

Panathinaikos je preokretom stigao do pobjede 2-1 protiv Samsunspora.

Logi Tomasson je doveo turski sastav u vodstvo u 51. minuti, a za grčki klub su zabili Giorgos Kyriakopoulos (66) i Erik Palmer-Brown (74). Tin Jedvaj nije konkurirao za sastav atenskog kluba.

Slovan je Bratislavi izgubio od Young Boysa sa 0-1, a gol odluke je zabio Chris Bedia u 15. minuti. Marko Tolić je za Slovan zaigrao od 86. minute.

Lech Poznanj je doživio težak domaći poraz od Genka sa 1-5.

Za goste su strijelci bili Patrik Hrošovsky (10, 25), Bryan Heynen (33), Oh Hyeon-Gyu (40, 48). Za poljski sastav je gol zabio Filip Jagiello (19). Hrvatski nogometaš Antonio Milić igrao je za Lech do 26. minute kada je zbog ozljede napustio teren. 

