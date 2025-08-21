Podsjetimo, Palaversa je igrao u Hajduku (u prvoj momčadi) od 2018. do 2019. kada ga je kupio Manchester City za 6,3 milijuna eura, a potom ga ostavio na posudbi još nekoliko mjeseci. Za "bile" je odigrao 30 utakmica
Kakav nastup Ante Palaverse! Zabio gol i namjestio drugi u remiju Aberdeena protiv FCSB-a
U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Aberdeen je odigrao 2-2 protiv FCSB-a, a najbolji igrač u domaćim redovima bio je hrvatski nogometaš Ante Palaversa.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Rumunjski sastav je poveo u 32. minuti golom Daniela Birligea. Samo sedam minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Juri Cisotti. No, bukureštanski klub je ubrzo zabio i drugi gol, a strijelac je bio Darius Olaru u 47. minuti.
Aberdeen se vratio u život u 61. minuti golom 25-godišnjeg hrvatskog veznjaka koji je u škotskom klubu od kolovoza prošle godine kada je stigao iz Troyesa. Konačnih 2-2 postavio je Ester Sokler na Palaversinu asistenciju. Uzvratni susret je 28. kolovoza u Bukureštu.
Podsjetimo, Palaversa je igrao u Hajduku (u prvoj momčadi) od 2018. do 2019. kada ga je kupio Manchester City za 6,3 milijuna eura, a potom ga ostavio na posudbi još nekoliko mjeseci. Za "bile" je odigrao 30 utakmica.
Panathinaikos je preokretom stigao do pobjede 2-1 protiv Samsunspora.
Logi Tomasson je doveo turski sastav u vodstvo u 51. minuti, a za grčki klub su zabili Giorgos Kyriakopoulos (66) i Erik Palmer-Brown (74). Tin Jedvaj nije konkurirao za sastav atenskog kluba.
Slovan je Bratislavi izgubio od Young Boysa sa 0-1, a gol odluke je zabio Chris Bedia u 15. minuti. Marko Tolić je za Slovan zaigrao od 86. minute.
Lech Poznanj je doživio težak domaći poraz od Genka sa 1-5.
Za goste su strijelci bili Patrik Hrošovsky (10, 25), Bryan Heynen (33), Oh Hyeon-Gyu (40, 48). Za poljski sastav je gol zabio Filip Jagiello (19). Hrvatski nogometaš Antonio Milić igrao je za Lech do 26. minute kada je zbog ozljede napustio teren.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+