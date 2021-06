Nakon punih 15 godina, Joachim Löw (61) odlazi s klupe njemačke nogometne reprezentacije! Da će napustiti 'elf' po završetku Eura, znali smo već krajem travnja kada je i bivši trener Bayerna Hansi Flick imenovan njegovim nasljednikom.

Da je došao najmanje do polufinala Eura, Löw bi došao do okrugle brojke od 200 utakmica na čelu 'Elfa', a ovako se porazom od Engleske (2-0) oprostio ukupnim učinkom od 125 pobjeda, 39 neriješenih rezultata i 34 poraza (198 utakmica)!

Löw je na klupi njemačke reprezentacije naslijedio Jurgena Klinsmanna u čijem je taboru sjedio od 2004. da bi dvije godine kasnije i zasjeo na glavnu stolicu 'Elfa'. Vrhunac njegove karijere je zlato iz Brazila koje mu je donio Mario Götze golom u 114. minuti protiv Argentine, a još će u jačem sjećanju ostati i polufinale u Belo Horizonteu kad su domaćinu Brazilu utrpali sedam golova (op.a. 7-1).

Već na prvom velikom natjecanju, Löw je pokazao da je 'kalibar' za reprezentaciju. Njemačka je na Euru 2008. osvojila srebro izgubivši u finalu od Španjolske, da bi 2010. u Južnoafričkoj Republici obranili broncu koju su osvojili četiri godine ranije kod kuće. 2012. ponovno je došao do polufinala Eura, a tada je jača ipak bila Italija (2-1). A onda je došao taj Mundijal u Brazilu gdje su pokazali svijetu što znači "dominacija". Dvije godine kasnije Löw je opet zapeo u polufinalu Eura, tog puta 'kobna' je bila Francuska koja je u konačnici u finalu izgubila od Portugala.

Prve znakovi da nešto funkcionira s Löwom na klupi njemačke reprezentacije, vidjeli smo tek na Mundijalu u Rusiji koji će nama ostati u sjećanju kao najveći uspjeh hrvatske reprezentacije, dok će ga Nijemci upamtiti kao prvo veliko natjecanje nakon 2004. od kojeg se 'elf' oprostio već u grupnoj fazi.

Iako je s Njemačkom ostvario velike rezultate, proteklih nekoliko godina "to nije to", to nije ono na što smo navikli od moćnih Nijemaca, a nakon velikih kritika tamošnje nogometne javnosti, Löw se sam odlučio povući s izborničke stolice 'Elfa' godinu dana prije isteka ugovora.

Po čemu će nam, osim odličnih rezultata, ostati u sjećanju? Na to pitanje vjerojatno i sami znate odgovor. Löwa su kamere na svakom velikom natjecanju barem jednom uhvatile kako kopa 'rudnik', a nerijetko bi se i počastio 'zlatom'. Bilo je tu i guranja ruku u gaće pa i potom miris istih... Bilo kako bilo, Löw nam je pružio nezaboravne trenutke kojima smo se često mogli nasmijati, doduše ponekad i ogaditi, a Nijemcima velike rezultate na kojima mu se mogu samo nakloniti.

Kompilaciju njegovih najupečatljivijih 'kopanja rudnika' možete pogledati OVDJE.

Prema svemu sudeći, Jogi nije jedini koji napušta reprezentaciji. Postoji velika vjerojatnost da su posljednji put dres 'elfa' nosili Manuel Neuer, Thomas Muller, Mats Hummels i Toni Kroos.

- Pogledao sam prema klupi nakon posljednjeg zvižduka i osjetio sam tugu kad sam vidio Jogija. On je sjajan tip, sjajna osoba i toliko je toga postigao s nama. Jako je tužno da jedna era ovako završava. Nekadašnji igrači mu duguju mnogo, on je oblikovao cijelu tu eru. To jako boli - kazao je Neuer nakon utakmice s Engleskom.