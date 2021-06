Za razliku od prošla dva velika natjecanja, Hrvatska će prolazak u nokaut-fazu morati riješiti u posljednjem kolu po skupinama. I to će biti sve, samo ne lagan zadatak. Jer s druge će strane u utorak od 21 sat stajati Škotska, jedan od domaćina Europskog prvenstva.

Nakon remija "vatrenih" s Češkom u Glasgowu izabranici Zlatka Dalića nemaju previše prostora za kalkuliranje. Žele li proći u osminu finala, moraju pobijediti. No jednake šanse, nakon remija s Engleskom, ima i Škotska.

Može li Hrvatska osvojiti skupinu?

S obzirom na to da nakon dva kola Hrvatska ima samo jedan bod i da u zadnjem kolu međusobno igraju Češka i Engleska, koje imaju po četiri boda, jasno je da Hrvatska ne može osvojiti skupinu D.

Ako je išta dobro u cijeloj situaciji, onda je upravo činjenica da kao pobjednici skupine nećemo igrati s drugoplasiranim iz skupine F, skupinom smrti ovog Eura, gdje su Francuska, Njemačka, Portugal i Mađarska. To će biti Česi ili Englezi, a remi bi u njihovoj utakmici na prvom mjestu ostavio Čehe zbog bolje gol-razlike. Ta utakmica osmine finala igra se u Londonu 29. lipnja od 18 sati.

Kako Hrvatska može proći kao druga?

Škotska mora pasti, to je jasno. Ali to možda neće biti dovoljno. Hrvatska bi u tom slučaju morala dočekati i pobjedu Engleske nad Češkom u isto vrijeme na Londonu.

Hrvatska i Češka tad bi ostale na četiri boda, a "vatreni" bi, uz remi u međusobnom omjeru, mogli biti ispred ako prestignu Čehe po gol-razlici. Trenutačno je ona +2 za Češku, a -1 za Hrvatsku.

Dakle, pobjeda od tri gola nad Škotima uz bilo koji poraz Češke sigurno bi nas odveo na drugo mjesto, ili sličan visoki poraz Češke uz minimalnu pobjedu nad Škotskom.

Budu li Hrvatska i Češka izjednačeni i po gol-razlici (da, primjerice, Engleska pobijedi 2-0, a Hrvatska 1-0), dalje bi išli Česi zbog većeg broja postignutih golova.

Bude li u Londonu 2-0 za domaćina, a Hrvatska pobijedi 2-1, onda bi Hrvatska i Češka bile potpuno poravnate i presudio bi manji broj kartona. Hrvatska trenutačno ima četiri žuta, Češka tri.

Tko god završi drugi, ići će u osminu finala na drugoplasiranog iz skupine E u kojoj trenutačno Švedska ima četiri boda, Slovačka tri (iz dvije utakmice), Španjolska jedan i Poljska nula bodova (nakon jedne utakmice). Ta se utakmica igra u ponedjeljak, 28. lipnja u Kopenhagenu od 18 sati.

Kako Hrvatska može proći kao treća?

No čak i da pobijede, a ne poklopi se rezultat druge utakmice u borbi za drugo mjesto, Dalićevim nogometašima ne bi sve bilo izgubljeno.

U osminu finala prolaze i četiri od šest najboljih trećeplasiranih i tu bi četiri osvojena boda, na koja cilja Dalić, trebala biti dosta. U Francuskoj 2016. prolazilo se u osminu finala i s tri (Portugal i Sjeverna Irska).

Dakle, uz pobjedu smo gotovo sigurno među najbolje četiri trećeplasirane reprezentacije, ali tad vrlo vjerojatno nećemo znati tko nam je protivnik do kraja grupne faze iduću srijedu. Jer se kostur popunjava ovisno o momčadima koje prolaze.

Sigurno je da bi Hrvatska, u tom slučaju, išla na pobjednika jedne od triju skupina. Bude li to C, što su izgledno Nizozemci (a mogu biti i Ukrajinci i Austrijanci), to bi značilo put na utakmicu u Budimpeštu 27. lipnja od 18 sati.

Moguće je i da bismo se križali s pobjednikom skupine B u kojoj su vodeći Belgijci sa šest bodova, a prvo mjesto mogu dohvatiti i Rusi i Finci (po tri) uoči zadnjeg kola. U tom slučaju put nas vodi u Sevillu, također u nedjelju, 27. lipnja, od 21 sat.

U trećoj kombinaciji po kojoj Hrvatska prolazi kao trećeplasirana igrala bi posljednji meč osmine finala, ponovno u Glasgowu 29. lipnja od 21 sat, protiv pobjednika skupine E u kojoj su Šveđani, Slovaci, Španjolci i Poljaci.

