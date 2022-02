Postoji nada, riječi su predsjednika Barcelone Jonana Laporte koje su prije kraja prijelaznog roka golicale maštu navijača katalonskog kluba koji su željno iščekivali nove vijesti o transferu Pierrea Emericka Aubameyanga (32).

Podsjetimo, gabosnki je reprezentativac razočarao upravu Arsenala, navijače i menadćera Mikela Artetu koji mu je prvo oduzeo kapetansku traku, a zatim ga izbacio iz momčadi da bi na kraju uopće odustao od njega i poručio mu da može ići. Spajalo ga se s Aston Villom, ali bilo je nezamislivo da bi netko pristao platiti 420.000 eura tjedno koliko zarađuje među 'topnicima'.

Ništa se nije rješavalo sve do popodnevnih sati 31. siječnja kad je Auba sletio u Barcelonu, ali tad je, navodno, stigao u posjet rodbini koja živi nedaleko Barcelone, a ne na potpis ugovora s klubom. No, to su odlučili iskoristiti Katalonci kako bi se pojačali u napadu te doveli konkurenciju Luuku de Jongu (31) koji je ionako na posudbi iz Seville.

Gabonac sigurno nije zaboravio igrati nogomet i može još puno toga dati u La ligi, a Kataloncima je trebao ovakav kapitalac. Znao je u kakvoj je situaciji pa je pristao na drastično smanjenje plaće koja neće biti ni blizu onakvoj iz Premiershipa, a Barcelona bi danas trebala predstaviti. A svemu se u noć poveselio i sam Laporta.

Stigao je i Adama Traore (26) iz Wolverhamptona, a 'blaugrana' će imati novi pogon s Otoka...