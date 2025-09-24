Kako je Đoković došao k Piliću: 'Goranu sam rekao da 5 minuta igra s malim. To je bila hipnoza'

Niki, molim te, dođi u reprezentaciju Srbije i budi šef, riječi su kojima je Novak Đoković (38) privukao ikonu hrvatskog i svjetskog tenisa, Nikolu Pilića, u tenisku reprezentaciju Srbije. Pilić je 2007. prihvatio ulogu savjetnika, a tri godine kasnije njegov je rad urodio plodom. Srbija je osvojila Davis Cup, a Pilić je ušao u povijest kao čovjek koji je s tri različite reprezentacije osvojio to natjecanje.

Ipak, puno je dublji odnos najuspješnijeg hrvatskog tenisača i Pilića, koji je preminuo u utorak u 87. godini života. Đoković je proslavljenog Hrvata nazvao "teniskim ocem" u HRT-ovom dokumentarcu "Nikola Pilić - Legenda" koji je snimljen 2024.

- To sam predložio jer smatram da je on najuspješniji izbornik u povijesti Davis Cupa. On je prije dolaska na klupu Srbije to natjecanje osvojio s Hrvatskom i Njemačkom. Bio je glavni autoritet i vođa, imali smo ogromno poštovanje prema njemu i svakom njegovom savjetu. Govorio nam je kako da se ponašamo na terenu i pokraj njegae, kada se okupljamo... Pilić je postavio kompletnu organizaciju i raspored. Iako se trudio svakoga poslušati, njegova je riječ bila posljednja. Ipak, tko zna bolje od Nikija Pilića? - rekao je Đoković u dokumentarcu, a zatim otkrio kako je došao u Pilićevu tenisku akademiju.

- Njegova akademija bila je jedna od najboljih u Europi i svijetu. U njoj su bili Ivanišević, Boris Becker i mnogi tenisači iz cijelog svijeta. Pilić je imao viziju u koju se nisu uklapali tenisači mlađi od 13-14 godina. Imao sam 12 i pol godina kada je Jelena Genčić poslala molbu da me primi u akademiju.

Priča se zatim nastavlja iz Pilićeve perspektive.

- Jelena me nazvala i rekla da ima jednog malog od 12 godina i deset mjeseci. Rekla mi je da više ne može raditi s njime, da je riječ o jako talentiranom tenisaču i da mu je potreban netko tko je snažniji od nje. Pitala me da ga uzmem, iako je znala da ne uzimam igrače ispod 14 godina. Rekao sam: 'Ajde, dobro, neka dođe'.

Taj je razgovor sve promijenio.

- Stigao je jedno jutro u akademiju sa stricem. Preskočili su ogradu, pa smo počeli razgovor. Rekao sam da nema problema i da ću pogledati maloga, dao sam mu sobu i radio s njim. Moja ga je supruga odmah prihvatila, tih je godina NATO bombardirao Srbiju, njemu je bilo najpametnije doći u moju akademiju. Primili smo ga kao da je naš - prisjetio se Pilić u dokumentarcu.

Pilić: Đoković je znao da želi biti najbolji na svijetu. Nisam se smijao

Nije mu dugo trebalo da shvati kakvog talenta ima u svojim redovima. Nikolina supruga Mija Pilić istaknula je kako je Novak bio njegov najdraži igrač.

- Vidio sam da Novak puno razumije, znao je što se događa, nikad nije zaboravio što smo radili, a na treninge je dolazio pola sata ranije. Stavio sam ga u grupu s četiri-pet vršnjaka i pitao ih što žele. Jedan bi rekao da hoće igrati bolji tenis, drugi da želi vidjeti malo svijeta, treći da želi igrati Grand Slam... Onda smo došli do Novaka koji je rekao da želi biti broj 1 na svijetu. Oni su se nasmijali, ali ja nisam - komentirao je Pilić i dodao:

Preminuo Nikola Pili?, legendarni tenisa? i izbornik (arhiva) | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Osjetio sam nakon mjesec dana, kada je napunio 13 godina, da je riječ o posebnom igraču, pa sam počeo više raditi s njime.

- Teniski otac. I dalje jest. To je čovjek koji je imao ogromnu ulogu u mojoj karijeri i životu, pogotovo u uzrastu kada su mi njegovo vodstvo i riječi bile najpotrebnije. On je čovjek na kojeg sam se mogao osloniti - kazao je Novak.

Pilić: Meč Ivaniševića i Đokovića bio je poput hipnoze

Posebno je oduševio u jednom meču s Goranom Ivaniševićem.

- Novak je imao 14 godina kada sam rekao Goranu: "Odigraj pet minuta s ovim malim s crnom kosom", Goran je rekao "nema problema". Igrali su između 20 i 25 minuta, a Novak nije nijednom pogodio mrežu. To je bilo poput hipnoze. Goran je došao do mene i rekao mi da može nešto biti od tog malog - rekao je Pilić, a Ivanišević se prisjetio...

- Upoznao sam Novaka u toj akademiji, imao je 14 godina kada mi ga je Niko predstavio. Rekao je da će biti prvi na svijetu i pogodio je.

Ivanišević je tada bio planetarno poznati igrač, a Đoković tek klinac koji treba ostaviti svoj pečat u svijetu i sportu.

- Naravno da se sjećam tog meča. Goran se došao pripremiti za pohod na Wimbledon 2001., naravno, on je bio jedan od heroja mojeg djetinjstva. Uz Nikolu je najveći tenisač s ovih prostora. Za mene je bila čast i zadovoljstvo što sam prisustvovao njegovim treninzima. Upijao sam svaki njegov udarac i pokret. Htio sam iskoristiti svaki trenutak koji sam proveo s njime na terenu. Svakom sam udarcu pristupio kao da je posljednji - rekao je Đoković za HRT.

Poslije su surađivali skupa kao trener i igrač, Novak je s Goranom osvojio čak devet od 24 najveća turnira.