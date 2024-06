Kako je igrala Hrvatska? Ovdje ocijenite nastupe svih 'vatrenih'

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je posljednju utakmicu grupne faze Europskog prvenstva s Italijom. 'Vatreni' su dali sve od sebe, kako se kaže, ostavili srce na terenu, "poginuli" protiv velikog rivala pa bili nadomak velike pobjede. Držali smo prednost sve do 98. minute kada je Mattia Zaccagni zabio lijep gol, Talijanima donio drugo mjesto, a Hrvatsku poslao na čekanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zastava od 107 metara u Leipzigu

Zlatko Dalić je u odnosu na susret s Albanijom napravio čak četiri promjene. Na klupi je ostavio Josipa Juranovića, Lovru Majera, Brunu Petkovića i Ivana Perišića, a umjesto njih uveo Marina Pongračića, Marija Pašalića, Luku Sučića i Josipa Stanišića.

Taktika u prvom dijelu je upalila - Hrvatska nije primila gol. A u drugom je sve išlo po planu do same završnice. Luka Modrić zabio je u 55. minuti i postao najstariji strijelac Europskih prvenstava u povijesti. No, nismo izdržali kao niti protiv Albanije. Luciano Spalletti je uveo Mattiju Zaccagnija, koji mu je vratio golom u 98. minuti.

