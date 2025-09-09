Kako je igrala Hrvatska? Ovdje ocijenite nastupe svih 'vatrenih' u pobjedi protiv Crne Gore...

Nakon četiri kola, učinak je sljedeći. Četiri pobjede i gol razlika: 17-1! Nakon pobjeda protiv Gibraltara, Češke i Farskih otoka, hrvatski reprezentativci odradili su još jednu impresivnu utakmicu i deklasirali Crnu Goru (4-0) u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protivnici nisu imali šanse, malo po malo smo ih lomili, načeli golom Jakića pa dovršili golovima Kramarića, Perišića, a jednog su si i sami zabili.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Hrvatska je prvi put otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo s maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Nikad joj to dosad nije pošlo za nogom, čak je u tri ciklusa ostala na deset iz istog broja utakmica (za SP 2006., 2014. i 2018.). Štoviše, Dalić je izjednačio rekord svih kvalifikacija jer je po gol-razlici 17-1 bio bolji od učitelja Ćire Blaževića, koji je u prvom ciklusu "vatrenih" za veliko natjecanje, onom za Euro 1996., također imao 12 bodova nakon prve četiri utakmice, ali je tad imao gol-razliku 10-1.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naši reprezentativci pokazali su da su za dvije razine iznad svih u ovoj skupini, no ne treba se zalijetati. Na pola puta smo od SP-a, ostala su još četiri kola, a ključna utakmica bit će ona u Pragu za mjesec dana kada nas čeka Češka, glavni konkurent za prvo mjesto, koji se želi revanširati nakon 'petarde' u Osijeku (5-1).

