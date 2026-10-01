Kako je Luka Modrić doznao da je osvojio Zlatnu loptu: 'Nastao je muk, mogao sam čuti suze...'

Luka Modrić je 2018. primio Zlatnu loptu, priznanje za najboljeg nogometaša svijeta, a osam godina poslije Pascal Ferré, bivši direktor časopisa France Football, otkrio je detalje telefonskog razgovora kojim je hrvatskom kapetanu priopćio da je osvojio prestižnu nagradu.

Ferré je u razgovoru za RMC Sport ispričao da je otprilike dva tjedna prije svečane dodjele nazvao Modrića kako bi mu priopćio rezultate glasovanja, s obzorom na to da je France Football sudjelovao u organizaciji izbora. Modrić se prvi put nije javio.

- Nazvao me pet ili šest minuta kasnije. Rekao sam mu da je pobijedio. Kazao sam mu: 'Dobro došao u obitelj Zlatne lopte' - prisjetio se Ferré.

Nakon toga uslijedila je tišina.

- Odjednom s druge strane nije bilo nikoga. Čak sam pomislio da se poziv prekinuo. Nastala je emotivna tišina, mogao sam čuti suze - rekao je bivši direktor France Footballa.

🗣️💬 "J'ai entendu des larmes, il se demandait si c'était bien vrai..."



Pascal Ferré, auteur du livre "La face cachée du Ballon d'Or" et ancien responsable du trophée, raconte le coup de téléphone émouvant avec le vainqueur Luka Modric en 2018. pic.twitter.com/yv86auqlbn — After Foot RMC (@AfterRMC) September 30, 2026

Modrić se potom pribrao i upitao ga je li vijest doista istinita.

- Rekao sam mu: 'Nemoj govoriti o tome.' A on me pitao: 'Mogu li reći svojoj supruzi?' I da sam mu rekao da ne može, mislim da bi joj svejedno rekao - ispričao je Ferré.

Godinama kasnije Modrić mu je otkrio pravi razlog zbog kojeg se prvi put nije javio na poziv.

- Rekao mi je: 'Moram ti nešto ispričati. Onog dana kada si me nazvao da mi kažeš vijest, a ja se nisam javio, nije bilo zato što sam bio zauzet. Vidio sam tvoj broj na zaslonu i znao sam što ćeš mi reći. Preplavile su me emocije i nisam mogao odgovoriti. Trebalo mi je nekoliko minuta da shvatim što se dogodilo i tada sam ti uzvratio poziv' - prenio je Ferré Modrićeve riječi.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — Ballon d'Or (@ballondor) December 3, 2018

Vezni igrač je Zlatnu je loptu osvojio nakon iznimne 2018. godine, u kojoj je s Real Madridom osvojio Ligu prvaka, dok je s hrvatskom reprezentacijom stigao do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Ovo je jedinstven osjećaj i velika čast", rekao je tada 33-godišnji Modrić primajući nagradu. "Toliko je emocija u meni da ih je teško izraziti. Svi kao djeca imamo snove, a moj je bio igrati za veliki klub i osvajati trofeje. Zlatna lopta više je od sna. Zato je čast i privilegij primiti ovaj trofej. Ako sam ga osvojio, onda je to zato što sam ove godine napravio nešto posebno“.