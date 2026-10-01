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Kako je Luka Modrić doznao da je osvojio Zlatnu loptu: 'Nastao je muk, mogao sam čuti suze...'

Piše HINA,
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Kako je Luka Modrić doznao da je osvojio Zlatnu loptu: 'Nastao je muk, mogao sam čuti suze...'
Foto: Profimedia
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Modrić nije odmah javio jer ga je vijest o Zlatnoj lopti potpuno slomila emocijama, otkrio je bivši šef France Footballa

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Luka Modrić je 2018. primio Zlatnu loptu, priznanje za najboljeg nogometaša svijeta, a osam godina poslije Pascal Ferré, bivši direktor časopisa France Football, otkrio je detalje telefonskog razgovora kojim je hrvatskom kapetanu priopćio da je osvojio prestižnu nagradu.

Ferré je u razgovoru za RMC Sport ispričao da je otprilike dva tjedna prije svečane dodjele nazvao Modrića kako bi mu priopćio rezultate glasovanja, s obzorom na to da je France Football sudjelovao u organizaciji izbora. Modrić se prvi put nije javio.

- Nazvao me pet ili šest minuta kasnije. Rekao sam mu da je pobijedio. Kazao sam mu: 'Dobro došao u obitelj Zlatne lopte' - prisjetio se Ferré.

Nakon toga uslijedila je tišina.

- Odjednom s druge strane nije bilo nikoga. Čak sam pomislio da se poziv prekinuo. Nastala je emotivna tišina, mogao sam čuti suze - rekao je bivši direktor France Footballa.

Modrić se potom pribrao i upitao ga je li vijest doista istinita.

- Rekao sam mu: 'Nemoj govoriti o tome.' A on me pitao: 'Mogu li reći svojoj supruzi?' I da sam mu rekao da ne može, mislim da bi joj svejedno rekao - ispričao je Ferré.

Godinama kasnije Modrić mu je otkrio pravi razlog zbog kojeg se prvi put nije javio na poziv.

- Rekao mi je: 'Moram ti nešto ispričati. Onog dana kada si me nazvao da mi kažeš vijest, a ja se nisam javio, nije bilo zato što sam bio zauzet. Vidio sam tvoj broj na zaslonu i znao sam što ćeš mi reći. Preplavile su me emocije i nisam mogao odgovoriti. Trebalo mi je nekoliko minuta da shvatim što se dogodilo i tada sam ti uzvratio poziv' - prenio je Ferré Modrićeve riječi.

Vezni igrač je Zlatnu je loptu osvojio nakon iznimne 2018. godine, u kojoj je s Real Madridom osvojio Ligu prvaka, dok je s hrvatskom reprezentacijom stigao do finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Ovo je jedinstven osjećaj i velika čast", rekao je tada 33-godišnji Modrić primajući nagradu. "Toliko je emocija u meni da ih je teško izraziti. Svi kao djeca imamo snove, a moj je bio igrati za veliki klub i osvajati trofeje. Zlatna lopta više je od sna. Zato je čast i privilegij primiti ovaj trofej. Ako sam ga osvojio, onda je to zato što sam ove godine napravio nešto posebno“.

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