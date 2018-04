Kako je 'talijanski Drago Ćosić' proživio čudesnu Rominu večer

Talijani su poznati kao strastveni ljubitelji nogometa, a među onima koji su s posebnim žarom popratili prolazak Rome u polufinale Lige prvaka svakako su bili Carlo Zampa i James Pallotta.

Zampa, komentator talijanske televizijske postaje Mediaset Premium, vrištao je iz svoje kabine s Olimpica za svaki od tri gola kojima je "vučica" nokautirala Barcelonu.

