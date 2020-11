Kako je Tyson saznao da ga cura vara: 'U Lexusu je bio Wesley Snipes, završio je u nesvijesti...'

Cijelu je priču u svojoj knizi 'The Inner Ring' ispričao Rudy Gonzalez, nekadašnji tjelohranitelj Mikea Tysona. No, i dalje čudi gdje je tih dana bila pamet Wesleyju Snipesu...

<p>Mike Tyson (54) će se u noći sa subote na nedjelju vratiti boksu nakon 15 godina stanke. Legendarni američki boksač snage će odmjeriti s Royem Jonesom Juniorom (51), a ovaj će dvojac odraditi osam rundi (po dvije minute) s rukavicama od 12 unci. Mike Tyson praktički je odrastao na ulici, pa se "milijun puta" potukao i izvan ringa, a jedan od onih koji je od njega "popio batine" bio je i glumac - Wesley Snipes.</p><p>Američkom glumcu bilo je zabavno izlaziti s djevojkom Mikea Tysona, sve do jedne večeri kada ih je boksač uhvatio zajedno u jednom klubu. Cijelu situaciju u svojoj je knjizi "The Inner Ring" opisao Rudy Gonzalez, nekadašnji tjelohranitelj Mikea Tysona. Dapače, Gonzalez je prvi saznao kako ga djevojka vara s Wesleyjem Snipesom, pa ju je jedne večeri po nalogu Tysona odlučio pratiti.</p><p>- Mike mi je jedne večeri poručio da mu pratim djevojku nakon što je ona izašla iz njegovog stana. Uzeo sam njegov Lamborghini Diablo i krenuo je pratiti. Parkirala se ispred jednog restorana, a onda odmah ušla u crni Lexus - piše u knjizi Rudyja Gonzaleza.</p><p>Boksač je to odmah saznao, pa s drugim tjelohraniteljem Anthonyjem Pittsom odlučio posjetiti nestašni dvojac.</p><p>- Čim ga je djevojka vidjela, pobjegla je iz krila Wesleyja Snipesa, a glumac je samo vikao "Ne Mike, možemo ovo riješiti, ne želim probleme."</p><p>Ipak, Tyson je pozvao poznatog glumca na razgovor u toalet.</p><p>- Ušao sam u taj klub, vidio drugog tjelohranitelja kako blokira ulaz u zahod. Čula se velika buka, pa je Mike izašao sam. Otvorio sam vrata, vidio Snipesa kako sjedi naslonjen na zid, bio je u nesvijesti - piše u knjizi Rudyja Gonzaleza.<br/> </p>