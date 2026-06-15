Kako su Hrvati otkrili najveću senzaciju Svjetskog prvenstva

Prije nego što je postao zvijezda A-lige i Australije, mladi Nestory Irankunda izvodio je saltо unatrag pred publikom na utakmicama Adelaide Croatia Raidersa.

- Najavio se ovdje, imali smo ogromnu gužvu i on je oduševio - prisjetio se bivši trener juniora Peter Kulas.

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Upravo je Adelaide Croatia, najstariji preživjeli hrvatski klub u Australiji, bio ključan u ranom razvoju igrača koji je danas jedna od glavnih nada Australije za prolazak iz skupine D na Svjetskom prvenstvu.

Bivši nogometaš Eugene Galekovic, koji je 2020. otišao uživati u ćevapima i nogometu na utakmicu Adelaide Uniteda i Adelaide Croatia Raidersa, prisjeća se trenutka kada je prvi put vidio Irankundu u akciji, prenosi Vjesnik.com.

- Tu smo prvi put vidjeli kako ovo malo afričko dijete postiže apsolutno fantastičan gol. Počeli smo postavljati pitanja i čuli smo stvarno dobre stvari o njemu, od tada nije prošlo dugo prije nego što je došao u naš program. A ostalo je povijest - rekao je Galeković.

Irankunda je imao 14 godina kada su ga u Raidersima prvi put vidjeli na djelu. Trener Domagoj Todorić odmah je inzistirao da se premjesti u višu dobnu skupinu.

- Kad smo ga prvi put vidjeli, bili smo malo u šoku koliko je dobar. Bio je vrlo brz i snažan, imao je snažan udarac kao pravi top. Bilo ga je vrlo teško zaustaviti - rekao je Todorić.

- Nesta je bio brz, a snaga njegovog trupa bila je ogromna. Bio je munja - složio se i Kulas.

Hrvatska zajednica stala iza izbjeglice

No priča nije samo sportska, Adelaide Croatia stala je iza burundijske izbjeglice i njegove obitelji. Kulas i Lydia, osoba za podršku zajednici, preuzeli su Irankundu pod svoje okrilje, vozili ga na utakmice, kupovali mu opremu i pomogli mu potpisati stipendijski ugovor s Adelaide Unitedom u dobi od 15 godina.

- Lydia mu je bila jako potrebna. Kupila mu je čizme, sve je radila i bila je u stalnom kontaktu sa mnom. Između nje i mene, pazili smo da ga u svakoj utakmici pokupimo - rekao je Kulas.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Danas Irankunda igra za Watford, a iza sebe ima nastupe za Bayern München i 11 utakmica za 'socceroose'. Put od saltа unatrag pred hrvatskim navijačima u Adelaideu do Svjetskog prvenstva priča je kakvu samo sport može napisati.