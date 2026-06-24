HRVATSKA - PANAMA 1-0 Zlatko Dalić promijenio je trojicu igrača u odnosu na utakmicu s Englezima (Pongračić, Kovačić i Marco Pašalić umjesto Vuškovića, Petra Sučića i Marija Pašalića)
OD 1 DO 5
Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske za nastup s Panamom
Čitanje članka: < 1 min
Kako ste zadovoljni predstavom hrvatskih nogometnih reprezentativaca u pobjedi 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva protiv Paname u Torontu? Ostavite ocjenu od 1 (najslabija) do 5 (najbolja) i doznajte prosječnu ocjenu naših čitatelja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku