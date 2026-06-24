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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske za nastup s Panamom

Piše 24sata,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Hrvatske za nastup s Panamom
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - PANAMA 1-0 Zlatko Dalić promijenio je trojicu igrača u odnosu na utakmicu s Englezima (Pongračić, Kovačić i Marco Pašalić umjesto Vuškovića, Petra Sučića i Marija Pašalića)

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Kako ste zadovoljni predstavom hrvatskih nogometnih reprezentativaca u pobjedi 1-0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva protiv Paname u Torontu? Ostavite ocjenu od 1 (najslabija) do 5 (najbolja) i doznajte prosječnu ocjenu naših čitatelja.

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Komentari 1
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