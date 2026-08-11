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KAKVA LOVA Evo koliko će Filip Hrgović zaraditi ako bude prvak

Piše Ivan Tomašković,
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KAKVA LOVA Evo koliko će Filip Hrgović zaraditi ako bude prvak
Foto: Ed Sykes
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Osvajanje IBF-ova pojasa jako bi mu povećalo tržišnu vrijednost i otvorilo vrata najvećim mečevima teške kategorije

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Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni bori se za slobodni IBF-ov pojas teške kategorije protiv Mosesa Itaume. Osim povijesne sportske prilike, ovaj spektakl donosi veliki financijski ulog za hrvatsko borca kojem se smiješi pravo bogatstvo. 

Pošto se radi o borbi za slobodnu titulu, IBF-ova pravila naređuju podjelu nagradnog fonda, što bi obojici boraca trebalo donijeti jednu od najvećih zarada u karijeri. Boksački kuloari kažu se da ukupni nagradni fond za ovaj meč iznosi između dva i četiri milijuna dolara, a hrvatski teškaš u ovaj meč ulazi s vrlo dobrom pregovaračkom pozicijom.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes

Hrgoviću bi trebao pripasti fiksni honorar u rasponu od 700.000 do milijun dolara. Međutim, još važnije od samog honorara moglo bi biti ono što Hrgovića čeka u slučaju pobjede. Osvajanje IBF-ova pojasa jako bi mu povećalo tržišnu vrijednost i otvorilo vrata najvećim mečevima teške kategorije protiv Usika, Furya i ostalih.

Kao svjetski prvak mogao bi pregovarati iz puno bolje pozicije, a potencijalni budući spektakli mogli bi mu donositi višemilijunske nagrade.

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