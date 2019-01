Kakva sramota! Igrač Sjeverne Irske masturbirao na ulici...

Nogometni reprezentativac Sjeverne Irske Gavin Whyte (22) pod policijskom je istragom nakon što je snimljen kako u alkoholiziranom stanju masturbira na ulici prilikom noćnog izlaska.

S njim u društvu bio je i njegov prijatelj koji se također zabavljao na isti način pa je i protiv njega pokrenuta istraga. Obojici sad prijeti do šest mjeseci zatvora i 5.000 funta kazne.

