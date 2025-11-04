Kakva šteta: Mursa bila na dva poena od senzacije! U Osijeku padale provokacije i crveni...

Tako blizu velikog iznenađenja, po kladionicama i senzacije, ostali su odbojkaši Murse u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Mursaši su u debiju u najelitnijem natjecanju nakon dvoipolsatne drame u Gradskom vrtu oružje položili tek u produžetku petog seta ispred prvaka Bugarske, Levskog iz Sofije.

Čak 224 poena odigrala su se u osječkoj dvorani, sigurno su i gosti očekivali da će im trebati manje za pobjedu, no Mursa je odigrala najbolju utakmicu sezone, šteta da ista nije i nagrađena jer Levski, koji u sastavu ima tri reprezentativca Bugarske, nedavnih viceprvaka svijeta, ni po čemu u prvoj utakmici nije pokazao da je bolja momčad od prvaka Hrvatske. Vidjet ćemo što će donijeti uzvrat sljedećeg tjedna u Sofiji. Mursi bi pobjeda 3-0 ili 3-1 donijela prolazak u zadnje pretkolo, 3-2, pak, zlatni set.

Gosti su u Osijeku tek sredinom drugog seta prvi put uopće bili u vodstvu, kad su stabilizirali problematičan prijem, automatski su podignuli realizaciju napada. Mursa je bila bez pravoga bloka (tek šest poena iz blona, Levski 13), Levski je mogao sve riješiti u četvrtom setu na 24-22, ali raspoloženi Leo Andrić dolazi na servis na drugoj-meč lopti i u pravom trenutku konačno se ukazao trostruki blok za, trenutak kasnije će se pokazati, odlazak u peti set. Strasti su već bile uzavrele, gosti su počeli provocirati, odnosno bloker Svetoslav Gocev poen blokom proslavio je sramotnom gestom (nije pristojno ni opisivati) te dobio crveni karton. U odbojci je to posljednja opomena pred isključenje i automatski poen protivniku.

U petom setu drama je bila na vrhuncu, Mursa u završnici ima minimalnu prednost, na 13-12 i kontru za meč-loptu, ali Andrić griješi, pa onda i na posljednjoj meč-lopti protivnika za muk u dvorani. Korektor Murse dvoboj je završio s 36 poena.

Liga prvaka, 2. pretkolo, prva utakmica:

Mursa - Levski 2-3 (25-22, 23-25, 22-25, 27-25, 14-16)