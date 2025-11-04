Mursa dosanjala Ligu prvaka, stižu joj Bugari: 'Neki ovakve utakmice u karijeri ni ne dožive'

Šest mjeseci otkako su u Osijek donijeli prvi naslov prvaka Hrvatske u momčadskim loptačkim sportovima, odbojkaši Murse uživat će u nagradi koju su zaslužili proljetnim detroniziranjem zagrebačke Mladosti. Mursaši će, nakon što su proteklih godina igrali u CEV kupu u Challenge kupu, debitirati u Ligi prvaka, u kojoj nastup počinju od drugog pretkola od ukupno tri, koja će dati dva preostala sudionika grupne faze.

U prvoj utakmici Osječanima u Gradski vrt u utorak (18:00) stiže prvak Bugarske, Levski iz Sofije. Levski je 17-erostruki prvak Bugarske, nakon 15 godina suše, zadnje dvije sezone bio je prvak države, prošle i sudionik Lige prvaka. U skupini s Jastrzebskim, Chaumontom i Lüneburgom ostvario je pobjedu protiv Chaumonta, dok je super jake Poljake odveo u pet setova.

Sisak: Finale kupa za odbojkaše, MOK Mursa Osijek - HAOK Mladost | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jasno je da Levski u ovaj dvomeč, čiji se uzvrat igra sljedećeg tjedna u Sofiji, ulazi kao favorit, tim više što bugarska odbojka proživljava renesansu nakon što su prije malo više od mjesec dana Bugari senzacionalno osvojili svjetsko srebro. Levski je imao tri reprezentativca, oba libera Dobreva i Koleva te tehničara Paleva. Momčad Nikolaja Jeliazkova, najboljeg srednjeg blokera Olimpijskih igara u Atlanti 1996., pak, dosta je mlađa nego prošle sezone, tek s tri igrača rođenih u devedesetima, pa oscilacije nisu neočekivana pojava na startu sezone. U prvom kolu prvenstva izgubili su na domaćem terenu neočekivano uvjerljivo od Neftohimica (0-3).

Mursa je doživjela prilične kadrovske promjene šampionske momčadi, počevši od trenerske klupe. Hrvatski izbornik Ratko Peris prihvatio je ponudu iz Kine, njegovo mjesto preuzeo je Siniša Gavrančić iz Srbije, dugo radeći u Vojvodini. Nakon četiri godine pozdravio se Venezuelanac, srednji bloker Paul Viloria, otišao je slovački tehničar Filip Palgut, poljski primač Michal Wojcik, bosanskohercegovački korektor Danilo Vuković, kojega je dolazak Lea Andrića u drugom dijelu sezone bacio u drugi plan. Upravo je Andrićev ostanak najveći ulov Murse u prijelaznom roku, uz dolazak reprezentativnog tehničara Bernarda Bakonjija. U matični klub vratio se primač Karlo Jakovac, koji s Ivanom Đirlićem čini startni tandem primača.

Osijek: Finale Prvenstva Hrvatske u odbojci između MOK Mursa i HAOK Mladost | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U dosadašnjem dijelu sezone Mursa je izgubila sve tri jake utakmice, u dvije utakmice protiv Mladosti u MEVZA ligi, odnosno prvenstvu nisu osvojili ni set, a izgubili su i od austrijske Zadruge 1-3. Zalet su za Levski uhvatili za vikend lagano se obračunavši u Gradskom vrtu s Centrometalom.

- Napokon slijedi utakmica koju smo svi željno čekali te se radovali. Maksimalno smo ozbiljno pristupili svakom protivniku i utakmicama dosadašnjeg dijela sezone, ali treba biti iskren i reći da je bilo teško ne misliti o ovoj utakmici i nadolazećem događaju. Ovo je utakmica koja nekima dođe jedanput u sportskoj karijeri, nerijetki je ni ne dožive kroz sportski put - kaže kapetan Davor Bogdanović.

- Motiva apsolutno ne nedostaje, zaliječene su ozljede i svi spremni dočekujemo Bugare. Čeka nas ozbiljan i jak protivnik, koji ima nekoliko reprezentativaca Bugarske, ali to nas ne obeshrabruje, nego daje povod više za što bolju našu predstavu te priliku da se nadigravamo i pokažemo što znamo.

Pred Osječanima sigurno nije neprelazna prepreka, ali važno je naglasiti i da u slučaju ispadanja ostaju u Europi, odnosno put nastavljaju u CEV kupu, u kojem poraženog čeka slovenski Alpacem Kanal.