Trg Phillips bio je omiljena, 'narodna' zona, ulaz je tu besplatan, privlačio je najviše ljudi od svih navijačkih zona... Sad će navijači morati naći neku alternativu...
KAKVA ŠTETA Otkazana velika navijačka fešta u srcu Toronta! 'Sigurnost nam je prioritet...'
Na trgu Nathan Phillips u Torontu očekivala se prava ludnica u navijačkoj zoni! U Torontu i okolici živi velik broj Hrvata, još veći broj Portugalaca, puno njih odlučuje se na javna gledanja utakmica, nemaju svi skupe ulaznice za stadion... Ali očekivana 'fešta' u centrt grada je otkazana...
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Kako javlja kanadski CTV, iz grada su odlučili otkazati javno gledanje svih utakmica u četvrtak u navijačkoj zoni na trgu Nathan Phillips zbog ekstremnih vrućina. Temperature u Torontu penjale su se tijekom četvrtka i do 35 stupnjeva Celzijevih, ali zbog vlage čini se još nekoliko stupnjeva više.
- Sigurnost svih posjetitelja, osoblja i volontera na svim događanjima ostaje naš apsolutni prioritet - poručuju iz grada.
Trg Phillips bio je omiljena, 'narodna' zona, ulaz je tu besplatan, privlačio je najviše ljudi od svih navijačkih zona... Sad će navijači morati naći neku alternativu...
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