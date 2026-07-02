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EKSTREMNE VRUĆINE

KAKVA ŠTETA Otkazana velika navijačka fešta u srcu Toronta! 'Sigurnost nam je prioritet...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
KAKVA ŠTETA Otkazana velika navijačka fešta u srcu Toronta! 'Sigurnost nam je prioritet...'
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SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Trg Phillips bio je omiljena, 'narodna' zona, ulaz je tu besplatan,  privlačio je najviše ljudi od svih navijačkih zona... Sad će navijači morati naći neku alternativu...

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Na trgu Nathan Phillips u Torontu očekivala se prava ludnica u navijačkoj zoni! U Torontu i okolici živi velik broj Hrvata, još veći broj Portugalaca, puno njih odlučuje se na javna gledanja utakmica, nemaju svi skupe ulaznice za stadion... Ali očekivana 'fešta' u centrt grada je otkazana...

POGLEDAJTE GALERIJU:

SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako javlja kanadski CTV, iz grada su odlučili otkazati javno gledanje svih utakmica u četvrtak u navijačkoj zoni na trgu Nathan Phillips zbog ekstremnih vrućina. Temperature u Torontu penjale su se tijekom četvrtka i do 35 stupnjeva Celzijevih, ali zbog vlage čini se još nekoliko stupnjeva više.

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-  Sigurnost svih posjetitelja, osoblja i volontera na svim događanjima ostaje naš apsolutni prioritet - poručuju iz grada.

Trg Phillips bio je omiljena, 'narodna' zona, ulaz je tu besplatan,  privlačio je najviše ljudi od svih navijačkih zona... Sad će navijači morati naći neku alternativu...

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