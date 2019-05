Kakva vjera: Rebić slavi Lukine golove i prije nego što ih zabije

Ni treća uzastopna večer europskog nogometa nije prošla bez drame. Englezi su pokazali dominaciju i u finalima Lige prvaka i Europske lige gledat ćemo četiri njihova kluba - Liverpool, Tottenham, Arsenal i Chelsea. Posljednji su mjesto u finalu izborili "plavci". U drami jedanaesteraca na Stamford Bridgeu su izbacili Eintracht.

Tako ćemo u finalu u Bakuu 29. svibnja gledati Matea Kovačića, ali ne i Antu Rebića. Naš napadač je odigrao 93 minute u Londonu, nije uspio zabiti gol, ali je postao glavni hit večeri potezom kod izjednačujućeg gola Luke Jovića u 49. minuti.

Jović je zabio za rezultat 1-1 koji je naposljetku i osigurao Eintrachtu produžetke, a Ante je proslavio gol i prije nego što je Luka zapucao. Koliko je samo imao vjere u svog suigrača. Znao je da Jović u takvim prilikama ne promašuje.

Ante Rebic knew Luka Jovic was going to score before he did 😂 #CHEFRA pic.twitter.com/yhCMScjj0T

Bila je to kombinacija majstora Gaćinovića i Jovića, dvojca koji je uz Rebića najzaslužniji za sjajne Eintrachtove partije i rezultate. Jović je prava golgeterska mašina, Chelseaju je zabio svoj deveti gol u Europskoj ligi, 26. u svim natjecanjima. Znao je Ante da će i lopta koju mu je u noge dao Gaćinović završiti u mreži. Podigao je visoko ruke i čekao da Jović opali i pospremi loptu iza Kepinih leđa. Proslavio je prvo sam, a onda i sa suigračima nekoliko sekundi kasnije kada je gol i pao...

Nije mu to bio prvi put, gotovo svaki Jovićev gol Ante proslavi i prije nego što ga njegov suigrač zabije. Koliko ljubavi i vjere ima! Ma, suigrač za poželjeti.

Find you someone who believes in you as much as Ante Rebic believes in Luka Jovic.



Rebic always celebrates Jovic's goals before he even takes the shot. Absolutely brilliant. 👏 pic.twitter.com/9eRg8plD73