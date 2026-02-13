Obavijesti

Sport

Komentari 5
SVE SE ZNA

Kakvi spektakli nas čekaju! Evo rasporeda utakmica u Ligi nacija

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Kakvi spektakli nas čekaju! Evo rasporeda utakmica u Ligi nacija
Foto: Stevo Vasiljevic

Dva ciklusa - šest utakmica! Hrvatska će protiv Španjolske, Engleske i Češke tražiti prolazak u četvrtfinale turnira u kojem joj je najveći uspjeh srebro iz 2023.

Admiral

Španjolska, Engleska i Češka. To su suparnici Hrvatske u petom izdanju Lige nacija, a sada je stigao i raspored odigravanja utakmica. 

Hrvatska će prvu utakmicu odigrati protiv Češke u gostima 26. rujna. Samo tri dana nakon toga, "vatreni" idu u goste Španjolskoj, a 3. listopada u Hrvatsku stiže Engleska. Nakon tri dana još jedan susret - domaći protiv Španjolske. 

U studenom će se odigrati dvije utakmice; prvo 12. studenog "vatreni" idu u goste Engleskoj, a tri kasnije dočekuju Češku. 

Raspored Hrvatske u Ligi nacija

Češka - HRVATSKA, subota, 26. rujna, 20.45
Španjolska - HRVATSKA, utorak, 29. rujna, 20.45
HRVATSKA - Engleska, subota, 3. listopada, 18 sati
HRVATSKA - Španjolska, utorak, 6. listopada, 20.45
Engleska - HRVATSKA, četvrtak, 12. studenog, 20.45
HRVATSKA - Češka, nedjelja, 15. studenog, 20.45

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026