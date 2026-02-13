Kakvi spektakli nas čekaju! Evo rasporeda utakmica u Ligi nacija

Španjolska, Engleska i Češka. To su suparnici Hrvatske u petom izdanju Lige nacija, a sada je stigao i raspored odigravanja utakmica.

Hrvatska će prvu utakmicu odigrati protiv Češke u gostima 26. rujna. Samo tri dana nakon toga, "vatreni" idu u goste Španjolskoj, a 3. listopada u Hrvatsku stiže Engleska. Nakon tri dana još jedan susret - domaći protiv Španjolske.

U studenom će se odigrati dvije utakmice; prvo 12. studenog "vatreni" idu u goste Engleskoj, a tri kasnije dočekuju Češku.

Raspored Hrvatske u Ligi nacija

Češka - HRVATSKA, subota, 26. rujna, 20.45

Španjolska - HRVATSKA, utorak, 29. rujna, 20.45

HRVATSKA - Engleska, subota, 3. listopada, 18 sati

HRVATSKA - Španjolska, utorak, 6. listopada, 20.45

Engleska - HRVATSKA, četvrtak, 12. studenog, 20.45

HRVATSKA - Češka, nedjelja, 15. studenog, 20.45