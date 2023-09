Kalinić o sukobu u svlačionici Hajduka: Pa što ako je netko nekoga poslao u onu stvar?

Hajduk je i dalje prvi na ljestvici, ali dva uzastopna poraza pokvarila su atmosferu oko kluba i navukla tonu razočaranja među navijačima. Osim poraza od Istre i Gorice, navijače je još više zaboljela bezvoljna i bezidejna igra gotovo cijele momčadi koja je izgledala kao da se skupila pet minuta prije utakmice.

Posljednjih dana kolaju glasine o sukobima u svlačionici Hajduka i narušenim odnosima. Sve se navodno dogodilo nakon poraza od Istre na Poljudu. Znakovitu poruku poslao je Marko Livaja, a sada je reagirao i Lovre Kalinić. Kapetan Hajduka ozlijedio se još u studenom prošle godine i čeka na povratak na teren. Osvrnuo se na priče o navodnom sukobu u svlačionici.

- Osobno takve priče doživljavam kao tragediju jer ako šutimo, ništa ne komentiramo, nije u redu. Zato u ovoj situaciji moram reći: ljudi, dosta je s tim glupostima, dosta je zamaranja mozgova nebitnim stvarima. Ako je netko nekoga poslao u onu stvar, to je normalno u sportu. Pa to se događa u životu svaki dan. Ako se šuti, tu je problem, onda bi značilo da nikome nije stalo. Ali kod nas se sve predimenzionira. Od euforije do kanala u sedam dana, takav je naš proces. Stalno u klubu težimo nekom idealu, želimo sve dobiti, ali postoje i protivnici. Naravno, svatko od nas želi pobijediti, nitko nije došao izgubiti, ali ne pita se sve uvijek samo nas - rekao je Kalinić u razgovoru za Sportske novosti pa nastavio:

- Volio bih da postoji Big Brother kamera da se vidi tko se s kime druži i što se događa. Gdje god sam bio, nigdje nema druženja igrača, a u Hajduku - sasvim druga priča! Kod nas je svatko sa svakim dobar. U Aston Villi je profesionalizam do krajnjih granica. Dođeš na trening, nitko te ništa ne pita. Odradiš i ideš kući. Ovo što mi imamo u klubu, naše kave, druženja, toga nigdje nema. Stalno smo na okupu, posebno stariji. Mlađi igrači nisu na svakoj kavi, ali nekakva izmišljanja priča, da je onaj za ovog, onaj protiv onoga, to je tužno. Previše sam godina u Hajduku i moram reći.

Može li se klub izvući iz krize?

- Hajduk nije odavno imao bolju ekipu. Bez pretjerane skromnosti to mogu konstatirati. Kada pogledam kakvi smo bili prije dvije i pol godine jasno je da nismo bili ni približno ovako jaki i moćni. Treba se staviti u kolektiv i zajedništvo, a mi to možemo, U prvih pet kola smo pokazali kvalitetu, potvrdili da imamo moć. Ove dvije utakmice smo odigrali ispod svake razine. Posebno trkački. Zašto trkački? Teško je reći, svi smo mi individualci, ali kolektivno trčanje mora biti na najvećoj razini.