Hajduk nije produžio ugovor s Nikolom Kalinićem: Leko mi je rekao da na mene ne računa!

I ovoj je priči došao kraj, zadnji dan lipnja bio je ujedno i zadnji dan ugovora koji je vezao Nikolu Kalinića s Hajdukom, a ono o čemu smo pisali odmah nakon završetka prvestva sada je dobilo i službeni epilog u vidu razlaza.

Hajduk se s par kurtoaznih riječi oprostio od Kalinića na društvenim mrežama te ostavio mogućnost nastavka suradnje, ako se nešto u budućnosti promijeni:

"Nikola hvala ti na svemu, vrata Hajduka uvijek su ti otvorena"

Od kraja prošle sezone jasno je da ne postoji nikakva mogućnost daljnje suradnje između Ivana Leke i Nikole Kalinića, dalo se to zaključiti i iz statusa i minutaže koju je Kalinić imao u Lekinom mandatu na klupi Hajduka, kao i po tome što se iskusni centarfor nije pojavio na Poljudu prvoga dana priprema. Kalinić je u završnici sezone minute skupljao na kapaljku, nije dobio priliku zaigrati u finalu Kupa u Rijeci, niti se, poput Danijela Subašića, oprostiti u zadnjem ogledu sezone protiv Šibenika.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

Unatoč svemu što se događalo u zadnjih par mjeseci Kalinić se nije oglašavao, mirno je sačekao istek ugovora i onda u kratkim crtama ponudio svoju verziju priče, pojasnio je zbog čega nije započeo pripreme s ostatkom momčadi i zbog čega neće konkurirati za utakmice na početku nove sezone.



- Planirao sam nastaviti i dalje, odigrati još jednu sezonu u dresu Hajduka, ali trener mi je rekao da ne računa na mene, da se ne uklapam u njegovu viziju nogometa i planove – kazao je Kalinić te dodao kako mu je žao što je došlo do ovakve situacije:



- Naravno da mi je žao, kad sam se vraćao nisam planirao da ovako ispadne, ali kad te trener ne želi nemaš previše opcija. Jednostavno, nisam ja taj koji odlučuje, a nema baš previše smisla trenirati bez mogućnosti da na terenu pomognem suigračima.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Leko je u više navrata kazao kako njegova momčad igra u formaciji s jednim centralnim napadačem, a to je Livaja, no to nije jedini problem. Dobro upućeni u zbivanja unutar bijele svlačionice uvjeravaju nas da je Kalinić bio jedan od inicijatora sastanka starijih igrača s Lekom, ono kad su nakon debakla 4-0 u Maksimiru a uoči utakmice s Osijekom tražili od trenera da promijeni taktiku i zaigra s četvoricom u zadnjoj liniji.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Je li već tada Leko prekrižio Kalinića te što su jedan drugome kazali nakon toga znaju samo njih dvojica, no činjenica je da je u Osijeku Kalinić ostao na klupi i da je od tada minute skupljao na kapaljku, samo pred kraj utakmica. Jedini start od prve minute upisao je protiv Rijeke, kada nije bilo ni Krovinovića, ni Livaje..., a zadnjih 18 minuta u bilom dresu upisao je još u remiju protiv Dinama na Poljudu u travnju.

- Kad te trener ne želi nemaš previše opcija - kazao je Kalinić i time potvdio priče koje su kolale hodnicima Poljuda.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kalinić definitnovno nije zaslužio ovakav kraj, pogotvo ne zbog načina na koji je inicirao razlaz s Veronom kako bi se vratio na Poljud pretprošle zime, kao i svega što je dao u međuvremenu. Podsjetimo, Kalinić se odrekao jako puno novca da bi se vratio, odmah po dolasku zaradio je neugodnu ozljedu ramena, u završnici pretprošle sezone zaradio je i koronu i nije mogao zaigrati u finalu Kupa. Potom mu je u Superkupu protiv Dinama slomljen nožni palac, protiv Villarreala je zaradio ozljedu jagodične kosti koju je obnovio na treningu. Doslovno je krvario za Hajduk...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za sada ostaje otvoreno pitanje je li Kalinić od danas u nogometnoj mirovini ili nije. Jasnog odgovora nema. Više je puta kazao kako više ne želi u inozemstvo niti bi igrao za neki drugi HNL klub, što bi značilo da je od danas nogometni umirovljenik. Ali ako Leko zareda s lošim rezultatima na početku sezone i uskoro ode s Poljuda, ipak postoji mogućnost da će se Kalinić reaktivirati i nastaviti igrati, jer ima veliku želju oprostiti se od Hajduka s naslovom prvaka. A i Hajduk je svojom objavom ostavio otvorenom mogućnost nastavka suradnje...

Foto: hajduk.hr

Kalinić je u dresu Hajduka odigrao 111 utakmica, zabio je 52 gola i podijelio 20 asistencija i ako se suradnja ne nastavi, pljesak na oproštajnoj utakmici najmanje je što bi klub mogao učiniti za njega, bez obzira na odnos s trenerom.