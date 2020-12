- Na Badnjak me nazvao Stojko Vrankovi\u0107 i kad je \u010duo kako ka\u0161ljem i da ne mogu povezati tri rije\u010di, odmah je alarmirao lije\u010dnike. U Zadru \u017eivim sam, obitelj je u Zagrebu i oni nisu mogli do mene zbog izolacije, pa su ljudi iz kluba i prijatelji brinuli za mene, nosili su mi sve \u0161to mi je trebalo. Mislio sam da \u0107e pro\u0107i, nakon sedam \u2013 osam dana osje\u0107ao sam se ipak malo bolje, ali na Badnjak mi je bilo ba\u0161 lo\u0161e, i Stojko je inzistirao da odem u bolnicu. Odmah je po mene stigla hitna pomo\u0107, svi u punoj opremi, skafanderima, maskama... i odveli su me na odjel gdje sam odmah dobio terapiju.

Mr\u0161i\u0107a su smjestili na odjel s lak\u0161im bolesnicima, onima koji primaju kisik.

- \u010cetvorica smo bili u sobi, s razli\u010ditim simptomima. Jedan mla\u0111i momak je imao obostranu upalu plu\u0107a, nije mogao oti\u0107i ni do kupaonice koliko ga je ka\u0161alj mu\u010dio kad god bi se nastojao uspraviti na postelji. Jednog starijeg gospodina su odveli na odjel s respiratorima, ovdje mu vi\u0161e nismo mogli pomo\u0107i, toliko mu je bilo lo\u0161e...

Situacija s koronom je jako ozbiljna, zbog toga je Veljko i objavio fotografiju iz bolnice, kako bi svima dao do znanja da nije vrijeme za \u0161alu.

- Saturacija, odnosno zasi\u0107enje kisikom bila mi je na donjoj granici oko 90%,\u00a0 danas je ve\u0107 bolje, varira izme\u0111u 92% i 94% tako da i dalje primam kisik. Lije\u010dnici su optimisti\u010dni, nadaju se da bih za par dana mogao ku\u0107i...

Obzirom da je bio profesionalni ko\u0161arka\u0161, da \u017eivi zdravo i da ni zbog godina ne spada u rizi\u010dnu skupinu, Veljko se nadao da \u0107e se lak\u0161e nositi s koronom.

- Bio sam svjestan da je korona me\u0111u nama, da mo\u017ee biti opasna, ali nije me bilo strah. Bio sam oprezan koliko je to god bilo mogu\u0107e, ali o\u010dito je nedovoljno, \u0161to nije ni \u010dudo s obzirom na posao koji obavljam i brojna putovanja. Nekoga zaka\u010di ja\u010de, nekoga slabije, netko pe\u0161ka li\u0161inu a neko pe\u0161ka karika \u2013 slikovito se rje\u010dnikom iz bri\u0161kule i tre\u0161ete izrazio Mr\u0161i\u0107 i dodao:

- Ba\u0161 mi ka\u017ee cimer da neki aku\u017eaju i napolitanu...

Nakon iscrpljuju\u0107e borbe svjetlo na kraju tunela ipak ga je malo oraspolo\u017eilo, ba\u0161 kao i brojne poruke koje je primio u zadnjih nekoliko dana.

- \u010cim su mi lije\u010dnici po\u010deli postavljati pitanja oko ko\u0161arke, znao sam da je bolja situacija. Zanima ih i Zadar, ali i reprezentacija, znate kako je, Zadar je ko\u0161arka\u0161ki grad... A i poruka sam dobio milijun, nisam stigao svima ni odgovoriti na poruke, a pogotovo javiti se na telefon. Evo, ju\u010der mi je poruku poslao i \u017dan Tabak, a jutros i njegova supruga Gorana koja je pro\u0161la jako te\u0161ku bitku s koronom,\u00a0 ona mi je prenijela neka svoja iskustva i dala neke savjete...

Nakon desetak minuta razgovora, zbog kojeg je Mr\u0161i\u0107 morao skinuti masku s kisikom koja mu je i dalje nu\u017ena, glas je postajao ti\u0161i, re\u010denice sve kra\u0107e a ka\u0161alj sve u\u010destaliji. Bio je to jasan znak da moramo zavr\u0161iti razgovor i ostaviti ga se odmori za novu rundu bitke s koronom. Bitke koju \u0107e, vjerujemo, \u0161to prije dobiti...