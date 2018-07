Kao Escobar 94.: Kolumbijcima nakon ispadanja prijete smrću!

Ne vraćajte se kući, mrtvi ste, bolje da se sami ubijete...

Ovo su samo neke od suludih prijetnji kolumbijskim igračima na društvenim mrežama nakon šokantne jučerašnje utakmice u osmini finala SP-a. Na meti kolumbijskih navijača, ili bolje reći luđaka, su Carlos Bacca i Mateus Uribe, dvojac koji nije uspio zabiti Englezima u raspucavanju. Uribe je pogodio prečku, a Baccin penal obranio je sjajni Pickford i Kolumbija je ispala sa Svjetskog prvenstva.

A sulude poruke osvanule su na društvenim porukama iako je policija navodno napravila opširnu istragu i analizu nakon sličnih prijetnji njihovu reprezentativnom suigraču Carlosu Sanchezu koji je dobio crveni karton u trećoj minuti kolumbijske prve utakmice na SP-u protiv Japana. I tada su prijetnje shvaćene prilično ozbiljno, no brojni nasilnici skriveni iza raznih nadimaka i virtualnih imena očito ne prezaju ni pred kime i 'hrabro' iz tame svoje sobe prijete donedavnim herojima nacije pa će i nesretni kolumbijski dvojac vjerojatno dobro razmisliti prije no što se vrati u domovinu.

Razlog zašto policija itekako shvaća ozbiljno ove i ovakve prijetnje je Andrés Escobar. Nesretnog kolumbijskog nogometaša ubili su nakon što je na Svjetskom prvenstvu 1994. zabio autogol, a 24. godišnjica ubojstva Escobara bila je dan prije ove, kobne, utakmice protiv Engleske.

Escobarov autogol i mafijaško ubojstvo

Kolumbijska 'dvojka' Andrés​ Escobar bio je standardni branič svoje reprezentacije koja je na Svjetsko prvenstvo u SAD 1994. putovala kao jedan od favorita za velika ostvarenja. No, na tom je turniru Kolumbija doživjela fijasko za što su tada vodeći ljudi u zemlji, mafijaši, okrivili svog reprezentativca. U to je doba na ulicama Kolumbije vladao kaos. U mafijaškim obračunima godišnje je ubijano preko 20 tisuća ljudi, a baš je nogomet 'blistao' od novca zarađenog na trgovini drogom. Javna je tajna kako su se tadašnjem izborniku maturani u posao miješali brojni kriminalci, govoreći mu tko zaslužuje igrati, a tko ne. Nogometno gledano, Kolumbija je imala jednu od najpotentnijih momčadi u to doba.Valderrama, Asprilla i Rincon bili su glavne zvijezde, trpali su po pet komada Argentini u Buenos Airesu pa se skupina s Rumunjskom, SAD-om i Švicarskom smatrala lakom. No krenulo je loše, izgubili su od Rumunja, a onda i od SAD-a uz autogol Escobara i ispali sa SP-a.

Andres je bio utučen zbog autogola, no po povratku u Medellin nije se želio skrivati. Izbornik Maturana upozorio ga je da bude oprezan, a on mu je odgovorio:

- Moram pokazati lice svom narodu!

I pokazao je, izašao u noćni provod u rodnom mu Medellinu gdje je i ubijen. U njega je ispucano šest metaka, a njegova djevojka Pamela Cascarado čula je viku ubojice: 'Goooool!', u stilu kolumbijskih sportskih komentatora.

Ima i onih koji pozivaju na razum

I,sad kad se prisjetite te tragične priče sasvim je jasno zašto prijetnje Bacci, Uribeu, pa i Sanchezu, moraju biti shvaćene ozbiljno. Nasreću ima i onih koji preko društvenih mreža pozivaju na razum.

- Želimo li da se ponovi ono što se dogodilo Andresu Escobaru? Je li to Kolumbija? Utakmice se pobjeđuju i gube, budimo normalna nacija - piše jedan od njih.

- Jučer je bila godišnjica smrti Andresa Escobara i vi pišete ovakve poruke našim igračima. Žao mi je, ali ne mogu podržati takva govna od ljudi - dodaje drugi.

- Ljudi, idemo naučiti kako gubiti - zaključio je smireni još jedan navijač Kolumbije.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.