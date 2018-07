Kaos u Francuskoj: Policajci su suzavcem tjerali lude navijače

U utorak smo saznali prvog finalista ovog Svjetskog prvenstva, a to je Francuska koja je s minimalnih 1-0 pobijedila Belgiju u Sankt Peterburgu.

Plasman Francuza u finale slavio se na stadionu u Rusiji, ali i u Francuskoj gdje su milijuni ljudi gledali utakmicu na jednoj od najljepših avenija Pariza - Champs Elyséesu.

Slavilo se tamo do dugo u noć bez ikakvih incidenata, ali onda je odjednom uslijedio kaos. Dio francuskih navijača ušao je u sukob s interventnom policijom.

