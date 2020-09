Leistner se odmah nave\u010der ispri\u010dao preko Instagrama zbog incidenta.\u00a0

<p>Tek nakon što su upisali poraz 4-1 od <strong>Dynamo Dresdena </strong>u njemačkom kupu, momčad <strong>HSV</strong>-a upala je u nove probleme. Novi igrač Hamburgera, <strong>Toni Leistner</strong> (30), naskočio je na jednoga navijača Dynama jer ga je ovaj navodno provocirao. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening preko Zooma</strong></p><p>Kako je to točno izgledalo? Leistner je otišao uz rub travnjaka kako bi dao izjavu, a onda ga je navijač Dynama psovkama napao s tribina. Leistner je nakon toga preskočio zid koji dijeli tribine i travnjak, potrčao uz stepenice i srušio objema rukama navijača koji ga je provocirao. No, iako ga je srušio na pod, nije ga nastavio udarati. Ipak, situacija je i ovako dovoljno gadna samim rušenjem na pod, a onda i zbog cijele pandemije korona virusa i posebnih mjera uvedenih na stadione zbog nje.</p><p><strong>Leistner </strong>se odmah navečer ispričao preko Instagrama zbog incidenta. </p><p>Više navijača iz Dresdena je Leistnera odmaknulo i na kraju potpuno ispratilo s tribine, a HSV-ovac je na kraju stigao i završiti TV intervju do kraja.</p><p>Upravo u tom intervjuu za Sky igrač je objasnio: </p><p>- Nikome ne dozvoljavam da mi vrijeđa obitelj - što je u velikoj mjeri pojasnilo da se doista radilo o psovkama s tribine, čini se, jako osobnima. </p><p><strong>Daniel Thioune</strong>, trener HSV-a, stao je na presici nakon utakmice u obranu svoga igrača. </p><p>- Nisam ništa vidio, ali sam siguran da je nešto prethodilo Tonijevoj reakciji, no ne mogu to potvrditi. Nisam vidio nikakve snimke ni fotografije - rekao je.</p><p>Leistner je inače rođen u Dresdenu i igrao je ondje od 2010. do 2014.</p><p>- Vjerujem da ga jako pogodi kada ga ovdje vrijeđaju. Jako je povezan s ovom regijom i ovim gradom - rekao je igrač Dynama Chris Löwe.</p>