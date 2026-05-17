Obavijesti

Sport

Komentari 2
DRAMA

Kaos u La Ligi: Budimiru prijeti ispadanje, pet klubova strepi

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kaos u La Ligi: Budimiru prijeti ispadanje, pet klubova strepi
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Osasuna u problemima! Nakon četvrtog poraza zaredom, bore se za ostanak u La Ligi. Espanyol ih srušio 2-1, a Munoz jedini strijelac za domaće. Treba im bod protiv Getafea za spas

Admiral

Momčad Osasune je poražena na svom terenu s 1-2 od Espaynola te je četvrtim uzastopnim porazom došla iz pozicije kluba koji se bori za plasman u europska natjecanja u poziciju da mora strahovati za ostanak u La Ligi.

Romero (27) i Garcia (53) su donijeli pobjedu Espanyolu, a jedini strijelac za Osasunu bio je Munoz (49). Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za momčad iz Pamplone koja se s 42 boda nalazi na 15. poziciji. Za osiguravanje ostanka u La Ligi Osasuni je potreban barem bod u posljednjem kolu na gostovanju kod Getafea. Po 42 boda imaju još Levante i Elche. Ispod crte su Girona sa 40 bodova i Mallorca s 39, a odavno je ispao Oviedo s 29 bodova.

LaLiga - Athletic Bilbao v Osasuna
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Levante je golovima Espija (32) i Arriage (87) došao do treće uzastopne pobjede, a Mallorci je nanio drugi uzastopni poraz. Bod na gostovanju kod Betisa, kojem je ta utakmica rezultatski beznačajna, donosi Levanteu siguran ostanak u La Ligi. Mallorca je u zadnjem kolu domaćin Oviedu koji još igra samo za čast.

Girona je ostala na 40 bodova porazom kod Atletica (1-0), za koji je strijelac bio Lookman (12), a od navijača na Metropolitanu se oprostio Antoine Griezmann koji odlazi u Orlando City. No, katalonska momčad i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, jer je u zadnjem kolu domaćin Elcheu. Girona je pod imperativom pobjede, a Elcheu je i bod dovoljan za spas, nakon današnje minimalne pobjede (1-0) na domaćem terenu protiv Getafea golom Chusta (19).

Martinez (17) je Alavesu donio pobjedu kod Ovieda, a time i bodove spasa, jer se s 43 boda neće ispadati iz La Lige. Toliko bodova ima i Sevilla koja je poražena kod kuće od Real Madrida s 0-1, a strijelac pobjedničkog pogotka bio je Vinicius Junior (15).

POBIJEDILI KLUB HRVATA Racing Santander u LaLigi prvi put nakon čak 14 godina...
Racing Santander u LaLigi prvi put nakon čak 14 godina...
REPORTAŽA IZ VITORIJE (2. DIO) Hrvat je njihova legenda, a u sport ulažu milijune: Ima nas 260.000, a uz bok smo Realu
Hrvat je njihova legenda, a u sport ulažu milijune: Ima nas 260.000, a uz bok smo Realu

Celta Vigo je nakon boda osvojenog u Bilbau, gdje je strijelac za goste bio Swedberg (4), a za domaćina Inaki Williams (52), gotovo osigurala plasman u Euroligu. Da bi ostala izvan domašaja Getafea, treba joj barem bod u zadnjem kolu, kad će ugostiti Sevillu. Getafe će u zadnjem kolu tražiti pobjedu protiv Osasune, kojom si može osigurati igranje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

U dvoboju s najviše pogodaka, Valencia je s igračem manje preokrenula zaostatak od jednog pogotka u pobjedu 4-3. Guerra je bio dvostruki strijelac za goste (8, 90+3), a po jednom su mrežu pogodili Duro (22) i Rodriguez (89). Kod Real Sociedada su pogotke postizali Munoz (3) i Oskarsson (63), a Tarrega (60) im je pomogao kad je poslao loptu u vlastitu mrežu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Tako se to radi! Evo kako je Filip Hrgović pretukao Allena
"KAO VOLA U KUPUSU"

FOTO Tako se to radi! Evo kako je Filip Hrgović pretukao Allena

Filip Hrgović dominantno je pobijedio Davida Allena i to u samo tri runde. Dominirao je "El Animal" od samog starta, a onda je u trećoj rundi "poludio" i potpuno prebio protivnika
Novi Šprem na krilu: 'Tata se ne petlja puno, a uz Kiel, Veszprem i PSG sad stoji i Dugo Selo...'
SIN GORANA ŠPREMA

Novi Šprem na krilu: 'Tata se ne petlja puno, a uz Kiel, Veszprem i PSG sad stoji i Dugo Selo...'

Ivan Čupić Zagrebu je bio zaustavio trening pred svima i rekao: "E, sad ćeš skakati kako ti ja kažem". Učio sam kad su me zvali iz saveza, tresao sam se, kaže Petar Šprem, novi Sigurdssonov adut

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026