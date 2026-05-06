Kaos u Ligi prvaka: Svi su vidjeli igranje rukom, ali odluka suca bila je potpuno ispravna!?

Prvo poluvrijeme uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germain obilježila je situacija iz 31. minute koja je izazvala burne reakcije domaćih igrača i navijača na Allianz Arena. Nakon opasnog pokušaja Stanišića s ruba kaznenog prostora vratar Safonov nespretno je odbio loptu, a Vitinha potom ju je pokušao izbiti iz opasne zone. Portugalski veznjak pritom je pogodio svojeg suigrača João Neves ravno u ruku unutar kaznenog prostora PSG-a.

Igrači Bayerna odmah su okružili portugalskog suca Joãa Pinheira i tražili kazneni udarac, no sudac nije pokazao na bijelu točku, a nije reagirala ni VAR soba. Usporene snimke jasno su pokazale da je lopta pogodila Joãa Nevesa u ruku koja se nalazila u neprirodnom položaju, zbog čega je odluka mnogima djelovala nelogično.

Reporter Sky Sportsa Sam Blitz situaciju je nazvao "neshvatljivom", posebno zato što su suci tijekom ove sezone Lige prvaka u sličnim situacijama često dosuđivali jedanaesterce.

Foto: reddit

Ipak, prema pravilima IFAB-a, Pinheiro donio je ispravnu odluku. Pravilo o igranju rukom jasno navodi da sudac neće dosuditi prekršaj kada igrača u ruku pogodi lopta koju je prethodno odigrao njegov suigrač, osim ako lopta nakon toga izravno završi u golu ili igrač odmah potom postigne pogodak.

Pravila kažu sljedeće:

Prekršaj igranja rukom u nogometu događa se kada igrač, osim vratara u vlastitom kaznenom prostoru:

- namjerno dodirne loptu rukom ili šakom

- dodirne loptu rukom ili šakom kada se ona nalazi u položaju koji njegovo tijelo čini neprirodno većim, a taj položaj nije rezultat prirodnoga kretanja tijela tijekom igre

- postigne pogodak protivničkoj momčadi rukom ili šakom ili zabije odmah nakon što je lopta dotaknula njegovu ruku ili šaku, čak i ako je dodir bio slučajan.

Kada se ne dosuđuje igranje rukom u nogometu?

Prekršaj igranja rukom ne postoji kada igrač:

- odigra loptu glavom, nogom ili drugim dijelom tijela, pa lopta potom pogodi njegovu vlastitu ruku ili šaku, osim ako lopta izravno uđe u suparnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne pogodak

- padne, a lopta pogodi njegovu oslonjenu ruku koja se nalazi između tijela i tla, osim ako lopta izravno uđe u suparnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne pogodak; u tom slučaju sudac dosuđuje izravni slobodni udarac za protivničku momčad

- bude pogođen u ruku ili šaku loptom koju je odigrao suigrač, osim ako lopta izravno uđe u suparnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne pogodak; u tom slučaju sudac dosuđuje izravni slobodni udarac za protivničku momčad.

Drugim riječima, iako je João Neves igrao rukom i iako je njegova ruka bila u neprirodnom položaju, ključan detalj predstavlja činjenica da ga je loptom pogodio vlastiti suigrač Vitinha. Budući da PSG nakon te situacije nije postigao pogodak, prema aktualnim pravilima nije postojala osnova za dosuđivanje kaznenog udarca. Pravila IFAB-a definiraju igranje rukom kao prekršaj kada igrač namjerno dodirne loptu rukom ili kada položajem ruke neprirodno povećava volumen tijela. No pravila istodobno predviđaju i iznimke, među kojima se nalazi upravo situacija u kojoj suigrač nenamjerno napuca loptu u ruku drugog igrača iste momčadi.

Zbog toga je, koliko god situacija na prvi pogled djelovala kao čisti jedanaesterac, odluka Pinheira prema aktualnim nogometnim pravilima bila potpuno ispravna.