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UŽASNI UVJETI

Kaos uoči SP-a! Japanci odbili trenirati na razrovanom terenu

Piše 24sata,
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Kaos uoči SP-a! Japanci odbili trenirati na razrovanom terenu
Foto: X/screenshot

Japanci su trebali boraviti i trenirati u modernom trening centru kluba Tigres (CET), kompleksu u koji su lokalni organizatori uložili značajno vrijeme i novac kako bi ga prilagodili strogim Fifinim standardima

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Svjetsko prvenstvo 2026. još nije ni počelo, a već je izbio prvi veliki skandal. Domaćin Meksiko našao se u središtu kontroverze nakon što je japanska reprezentacija, po dolasku u svoju bazu u Monterreyu, dočekana uvjetima nedostojnima najveće svjetske nogometne smotre. Stanje terena predviđenog za trening "plavih samuraja" bilo je toliko loše da je cijela situacija eskalirala do prijetnje povlačenjem s turnira.

Hladan tuš za organizatore

Japanci su trebali boraviti i trenirati u modernom trening centru kluba Tigres (CET), kompleksu u koji su lokalni organizatori uložili značajno vrijeme i novac kako bi ga prilagodili strogim Fifinim standardima. No, ono što su zatekli bilo je daleko od očekivanog. Prema izvještajima meksičkih medija, travnjak je bio u katastrofalnom stanju, praktički uništen i potpuno neprikladan za pripremu vrhunskih sportaša.

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Stručni stožer na čelu s izbornikom Hajimeom Moriyasuom bio je šokiran. Jedan pogled bio je dovoljan da odluče - na takvom terenu se neće trenirati. Glavni razlog bila je briga za zdravlje igrača i strah od ozljeda koje bi mogle uništiti snove prije prve utakmice. Za momčad poznatu po disciplini i pedantnosti, koja je na prošlom prvenstvu u Katru šokirala svijet pobjedama protiv nogometnih divova Njemačke i Španjolske, svaki detalj je presudan. Rizik od ozljeda zbog loše infrastrukture bio je neprihvatljiv.

Prijetnja povlačenjem i brza reakcija Fife

Odluka Japanaca da odbiju dodijeljeni im kamp odjeknula je kao hladan tuš za organizatore i navijače Tigresa. No, situacija je postala daleko ozbiljnija. Čelnici japanske delegacije uputili su oštar prosvjed Fifi, a prema neslužbenim informacijama, zaprijetili su i povlačenjem cijele reprezentacije s natjecanja ako im se hitno ne osiguraju adekvatni uvjeti. Takav scenarij bio bi golema sramota za Fifu i domaćine, dovodeći u pitanje njihovu sposobnost organizacije ovako velikog turnira. Stoga je reakcija morala biti munjevita. Svjetska nogometna organizacija odmah je intervenirala kako bi smirila napetosti i pronašla rješenje.

Ubrzo je dogovoreno da se japanska reprezentacija preseli na terene Medicinskog fakulteta sveučilišta UANL, koji su, srećom, bili u besprijekornom stanju. Ova lokacija se pokazala i praktičnijom jer se nalazi na svega nekoliko minuta od hotela u kojem su smješteni igrači, čime su izbjegnuti dodatni logistički problemi. Iako promjena nije poremetila raspored priprema, poslala je snažnu poruku o standardima na najvišoj razini.

*Uz korištenje AI-ja

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