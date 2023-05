Kaos uoči finala Kupa: Satima se do Rijeke putovalo u koloni

HNS će definitivno morati dobro razmisliti o organizaciji budućih utakmica finala Kupa, jer ovo što se događalo uoči današnje utakmice u Rijeci definitivno nije dobro.

Nepregledne kolone automobila blokirale su Rijeku, par kilometara od naplatnih kućica na Grobniku formirala se kolona koja je gmizala do Rujevice. Dobrih dva sata bilo je potrebno za tih desetak - petnaest kilometara, koje u normalnim uvjetima prođete za desetak minuta.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I to bez posebnih kontrola, tek na jednom punktu policija je pitala gdje planirate i u kojem svojstvu dolazite na stadion. I to je sve. Ono što je dobro u cijeloj priči je da je glavnina navijača jedne i druge momčadi, onih koji su stigli organizirano, ipak na vrijeme prepraćena do stadiona i da su na vrijeme ušli na stadion.

Za razliku od mnogih prilika kada smo svjedočili da navijači ulaze na stadion u drugom poluvremenu, danas su strigli prije početka utakmice, zauzeli svoja mjesta i od prve minute bodrili svoje momčadi. Obzirom na nedostatnu infrastrukturu, odnosno na nedovoljan broj stadiona koji mogu ugostiti ovakve utakmice, možda je bolji izbor povratak na dvije finalne utakmice, ili barem sačekati da se saznaju finalisti pa nakon toga izabrati i stadion domaćin...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ovako smo dobili blokiranu Rijeku, čije stanovnike i navijače ova utakmica ne zanima, dobili smo seobu navijača iz dva dalmatinska grada u 300-400 kilometara udaljeni grad, blokirane ceste, veliki angažman zaštitara i policije...