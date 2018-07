'Nema pritiska, idemo uživati u finalu, idemo u 'fajt' i na glavu'

Nema tu puno pametovanja, utakmicu koju će u nedjelju odigrati, na travnjaku, Luka Modrić i, na klupi, Zlatko Dalić najveća je u njihovim karijerama. Od finala Svjetskog prvenstva jednostavno nema veće utakmice. Na stranu i sva finala Lige prvaka, i debiji u najdražem klubu, brojni derbiji koji odlučuju o naslovu, ovo je reprezentacija, sveti dres, a Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva. Hej, u finalu Svjetskog prvenstva!

I zato su na posljednju press konferenciju prije tog FINALA došli najvažniji 'glumci' - izbornik i kapetan, ljudi koji su nas doveli na koračić do ulaska u legendu. Ostalo je još 90 minuta. Ma neka je i 120. Neka su i penali. Znaju ovi majstori kako se to radi, pitajte Argentince, Engleze, Ruse... Pitat ćete i Francuze.

- Zlatna lopta? Vidio sam da se o tome nešto piše, ali puno puta sam ponovio da sam fokusiran samo na uspjeh reprezentacije. Lijepo je to vidjeti, ali stvarno nisam opterećen time, samo da mi osvojimo to Svjetsko prvenstvo, a poslije što će biti, vidjet ćemo. Ne može se na to utjecati - rekao je Luka Modrić te nastavio na pitanje kako su mnogi donedavno pričali da je premali za vrhunski nogomet:

- A ne znam što da kažem o tome. Iskreno, nikad nisam sumnjao u sebe bez obzira što drugi jesu. Vjerovao sam da mogu doći tu gdje jesam danas, a te stvari bile su mi samo dodatna motivacija da pokažem da ne trebaš biti ogroman da bi igrao nogomet.

Nakon Finske stigao je novi izbornik, kako je to utjecalo na momčad?

- Pa vidite, u finalu Svjetskog prvenstva smo! Došao je u teškom trenutku za nas i kroz priču nam je već u prvoj utakmici dao samopouzdanje kroz priču, uvjerio nas da smo dobri igrači. Izbornik nam je donio mir i plasirali smo se na SP. Ono što nam se sviđa kod njega je njegova iskrenost i pristup prema svakom igraču. Jako nam je drago što je s nama i što je pokazao svoje vrijednosti kao trener i kao osoba.

Dalić: Ako Bog da, 4 milijuna ljudi bit će na ulicama u Hrvatskoj

Novinar BBC-a na solidnom hrvatskom pitao je izbornika o atmosferi u Hrvatskoj te rekao da bi naši navijači mogli izazvati potres osvojimo li naslov.

- Vidimo samo djelić onoga što je u Hrvatskoj, ali zaista smo preponosni i presretni kad vidimo koliko su sretni u domovini pored svih teškoća. Naš narod zaboravio je na sve probleme, nedaće i ovih 25 dana živi ponovno ponosno i sretno. Bez obzira dobijemo li ili izgubimo, bit će taj veliki seizmički poremećaj u Hrvatskoj. I baš ti naši navijači su jedan od naših velikih motiva. Ako Bog da, bit će četiri milijuna ljudi na ulicama sutra i nadmašit ćemo Argentinu i Brazil po slavlju i to je ono što nas čini velikima i ponosnima - rekao je Dalić.

Luka, prošli ste puno toga u životu, možete li otkriti svijetu kako se sada osjećate?

- Prošao sam puno toga u životu i poruka je da se nikad ne predaješ i da uvijek vjeruješ u sebe. Bez obzira što se desi, moraš vjerovati u sebe i boriti se za svoje snove i uspjehe, gurati naprijed. To me uvijek vodilo u karijeri.

Novinar sam iz Gruzije, i mi smo mala zemlja kao i vi. Jako sam sretan što ste u finalu. Igrali ste tri utakmice po 120 minuta, jeste li se dovoljno oporavili za finale?

- Sutra je finale SP-a i jednostavno igrači znaju što je to, a velika stvar koja me veseli je što će svi naši igrači reći ako nisu spremni. Stvorili smo takav odnos da će oni to sigurno reći ako nisu na 100 posto. Znaju koliko je ulog. Mi nismo inzistirali na treningu jer mi više nemamo što trenirati, sve smo istrenirali, sve znamo i potrebniji nam je odmor. Imamo nekih sitnih problema i nadam se da ćemo to riješiti. Ako i ne riješimo, nisam zabrinut, imamo igrača koji ih mogu zamijeniti - odgovorio je Dalić.

Luka, što ćeš reći svojim suigračima u onom zadnjem zagrljaju prije utakmice?

- Vidjet ćemo što će mi doći sutra, nisam razmišljao o tome, nije baš da smišljam govore. Uvijek kažem što osjećam u tom trenutku, tako da stvarno još ne razmišljam o tome što ću reći u tom krugu koji je naš običaj već dugo. Bit će emotivno, ali moramo pokušati ostaviti emocije po strani i fokusirati se na utakmicu. Ma i da znam što ću reći, ne bih ti rekao - nasmijao se Luka kojeg je dočekalo pitanje novinara iz Švedske.

Modrić: Ako pobijedimo, posvetit ćemo naslov i Turini i svima u Hrvatskoj

Imali smo zajedničkog prijatelja, pokojnog Ivana Turinu. Hoćete li posvetiti dio ovog uspjeha njemu?

- S Ivanom sam prošao puno toga, pogotovo u Dinamu. Naravno da ćemo našu pobjedu, ako Bog da, posvetiti ne samo njemu, nego i svim ljudima u Hrvatskoj i bivšim igračima koji su nosili hrvatski dres. Imamo priliku napraviti nešto nestvarno i naravno da ćemo posvetiti tu pobjedu i Ivanu.

Najbolji ste igrač na svijetu, najugodnije ste iznenađenje SP-a, imate nevjerojatan pregled terena... Postoji li neki poseban način za pripremu kod ovakvih utakmica? I još nešto, hoćete li gledati Novaka Đokovića danas u polufinalu, pitao je novinar iz Srbije Luku.

- Ma nema toga, nema specijalnih stvari za pripremu, treba samo nastaviti kako smo i do sada, svatko se priprema na svoj način. Ne treba tu ništa mijenjati. Što se tiče Noleta, gledali smo ga sinoć kad je prekinut meč. Ako ćemo imati prilike danas, pratit ćemo ga i danas. Dajemo mu veliku podršku i hvala mu na svim lijepim riječima koje nam je uputio ovih dana. Želimo mu svu sreću, kako je on naš navijač, tako smo i mi njegovi.

Znate li da je Cruyff prije finala LP-a Barce i Sampdorije rekao baš iste riječi kao vaš izbornik, igrajte i uživajte? Barca je tada osvojila!

- Čuo sam to prije utakmica i sve te njegove izjave koje su bile inspirativne. I naš izbornik nam to pokušava prenijeti, opustiti nas.

O Mandžukiću je stiglo pitanje iz Njemačke...

- Mandžukić je sjajan igrač što govori i njegova karijera. Mario daje sve od sebe, on ne zna stati, ne poznaje nikoga na terenu. Rekao sam mu nakon turneje u SAD-u 'ti si moj napadač', bez obzira što u Juventusu igra drugu poziciju. Svaki trener u bilo kojem klubu mora imati takvog igrača i poželio bi ga, on je naš prvi igrač u obrani, a još i daje presudne golove. Uživa u igrama i jako nam je bitan, sve daje za Hrvatsku - rekao je Dalić, a Modrić dodao:

- Njegova kvaliteta je neupitna, ali njegov karakter, borbenost i predanost daje ekipi dodatan motiv, gura sve ostale da daju maksimum. Jako mi je drago što je zabio gol koji nas je uveo u finale. Ako Bog da, neka i sutra zabije.

Dalić: Utakmica s Danskom bila je naša najteža

Nemate još pobjedu protiv Francuske, što kažete na to?

- Ne polažem puno u tradiciju, statistiku, ona je tu da se ruši. Mi ne gledamo tko je u finalu, ne zanima nas tko je protivnik, ovo je vrijeme koje smo zaslužili i želimo uživati u finalu. Neka cijeli svijet gleda Hrvatsku, neka većina navija za nas. Dat ćemo sve od sebe pa tko bude bolji, neka pobijedi, a mi ćemo uživati u finalu i biti ponosni. Mislim da nema ljepšeg trenutka u karijeri od ovoga. Uživat ćemo u finalu i kako god da bude bit ćemo sretni i ponosni. Ovi dečki su imali puno problema, igrali bez navijača, kažnjeni, bez podrške i da nisu toliko karakterni i čvrsti ne bi bili ovdje. Ponosan sam što sam dio toga, što sam s njima ovdje. Idemo se baciti na glavu, uživati i dati sve od sebe. Idemo u 'fajt' pa što dragi Bog da - kaže Dalić.

Prije 23 godine radio sam kao dopisnik iz Hrvatske, zanima me kako je rat utjecao na vas, pitao je strani novinar.

- Rat? Ne volim se vraćati na to, očvrsnulo nas je, ali to je iza nas, idemo gledati naprijed - rekao je Modrić.

Koliko je lakše igrati finale nego onu utakmicu osmine finala s Dancima koje smo se svi bojali?

- Bila je to najteža utakmica. Da smo to izgubili, sve ono u skupini ništa ne bi vrijedilo. Sada nema opterećenja, niti ću ih stavljati pred igrače. Ovo je finale, pun stadion, cijeli svijet gleda, nemoj biti u grču, ovo je najveći trenutak u životu svih nas. Svaka čast i Ligi prvaka i trofejima mojih igrača, ali ovo je i njima najznačajniji događaj. Spremni smo dati svoj maksimum i dostojanstveno podnijeti poraz ako do njega dođe. Nitko sretniji od nas ako osvojimo naslov. Mi smo došli uživati u finalu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.