Igrao sam finale protiv Dinama, u Ciboni je bilo više čaša u terenu nego u Rijeci, ali je atmosfera bila normalnija. Oni su navijali za svoje, bacali su čaše u teren zbog slavlja, ovdje su letjele čaše, upaljači, kovanice...
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Kapetan Olmissuma: Mržnja s nogometa stigla je na futsal. A kad sam čuo to, sve je bilo jasno
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Noć je bila preduga... Slavilo se, stajali smo na svaku benzinsku po opskrbu i na WC, a onda smo morali još i na hitnu pomoć u Split, gdje smo ostavili našeg ratnika Josipa Juretića. Cijelo doigravanje muči ga peta, prije par dana je dobio udarac, neka mu se bakterija proširila i morao je odmah u bolnicu. Baš čekamo vijesti, nadamo se da je dobro..., ispričao nam je kapetan Olmissuma Duje Kustura, koji se javio tek u nedjelju poslijepodne, dan nakon osvajanja prvenstva nakon raspucavanja u Rijeci.
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