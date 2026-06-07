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Kapetan Olmissuma: Mržnja s nogometa stigla je na futsal. A kad sam čuo to, sve je bilo jasno

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Kapetan Olmissuma: Mržnja s nogometa stigla je na futsal. A kad sam čuo to, sve je bilo jasno
Foto: MAXSport/screenshot, MNK Olmissum

Igrao sam finale protiv Dinama, u Ciboni je bilo više čaša u terenu nego u Rijeci, ali je atmosfera bila normalnija. Oni su navijali za svoje, bacali su čaše u teren zbog slavlja, ovdje su letjele čaše, upaljači, kovanice...

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Noć je bila preduga... Slavilo se, stajali smo na svaku benzinsku po opskrbu i na WC, a onda smo morali još i na hitnu pomoć u Split, gdje smo ostavili našeg ratnika Josipa Juretića. Cijelo doigravanje muči ga peta, prije par dana je dobio udarac, neka mu se bakterija proširila i morao je odmah u bolnicu. Baš čekamo vijesti, nadamo se da je dobro..., ispričao nam je kapetan Olmissuma Duje Kustura, koji se javio tek u nedjelju poslijepodne, dan nakon osvajanja prvenstva nakon raspucavanja u Rijeci.

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