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POMIRENJE NAKON UTAKMICE

Kapetan Španjolske ispričao se bivšem suigraču: 'Instinktivno sam proslavio njegov promašaj'

Piše Bruno Lukas,
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Kapetan Španjolske ispričao se bivšem suigraču: 'Instinktivno sam proslavio njegov promašaj'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Španjolski veznjak Rodri ispričao se Bernardu Silvi nakon što je burno proslavio njegov promašaj čiste prilike u završnici utakmice Španjolske i Portugala

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U završnici utakmice osmine finala SP-a između rivala Španjolske i Portugala (1-0), nedugo nakon Merinova pobjedničkog gola u sudačkoj nadoknadi, Bernardo Silva je promašio čistu šansu za izjednačenje, a Rodri je burno proslavio taj trenutak.

Njegova reakcija razljutila je Silvu, koji mu je prstom prigovorio zbog takvog ponašanja. Nakon posljednjeg zvižduka, Rodri je u mix-zoni odmah zatražio Silvu i ispričao mu se.

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FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
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Foto: Kai Pfaffenbach

- Kao prvo, želim se ispričati jer se nisam ponio korektno prema svom kolegi. Instinktivno sam proslavio njegov promašaj, što je bilo pogrešno s moje strane. On mi je oprostio, a ja mu se i ovdje još jednom ispričavam - pojasnio je.

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Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

Unatoč tome što je proglašen najboljim igračem utakmice, Rodri je smatrao da je nagradu zaslužio Merino.

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- Kad uđeš s klupe s takvim stavom, ti si igrač utakmice. Ja bih nagradu dao njemu. Trud cijele momčadi bio je za pamćenje - zaključio je Rodri, pohvalivši suigrača koji je u 91. minuti donio Španjolskoj prolaz u četvrtfinale.

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