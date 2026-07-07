Kapetan Španjolske ispričao se bivšem suigraču: 'Instinktivno sam proslavio njegov promašaj'

U završnici utakmice osmine finala SP-a između rivala Španjolske i Portugala (1-0), nedugo nakon Merinova pobjedničkog gola u sudačkoj nadoknadi, Bernardo Silva je promašio čistu šansu za izjednačenje, a Rodri je burno proslavio taj trenutak.

Njegova reakcija razljutila je Silvu, koji mu je prstom prigovorio zbog takvog ponašanja. Nakon posljednjeg zvižduka, Rodri je u mix-zoni odmah zatražio Silvu i ispričao mu se.

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- Kao prvo, želim se ispričati jer se nisam ponio korektno prema svom kolegi. Instinktivno sam proslavio njegov promašaj, što je bilo pogrešno s moje strane. On mi je oprostio, a ja mu se i ovdje još jednom ispričavam - pojasnio je.

Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

Unatoč tome što je proglašen najboljim igračem utakmice, Rodri je smatrao da je nagradu zaslužio Merino.

- Kad uđeš s klupe s takvim stavom, ti si igrač utakmice. Ja bih nagradu dao njemu. Trud cijele momčadi bio je za pamćenje - zaključio je Rodri, pohvalivši suigrača koji je u 91. minuti donio Španjolskoj prolaz u četvrtfinale.