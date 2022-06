Kapetan Zadra oštro po sucima: Pa ovo je gadljivo što nam rade! Neka ih sve bude stid i sram...

Sve ulaznice planule su nekoliko sati uoči utakmice, a samim gradom zavladala je košarkaška euforija koja se jako dugo nije osjetila. Svi su pričali o velikoj majstorici za naslov prvaka.

I spektakl u Draženovu domu opravdao je sva očekivanja i 'nahranio' košarkaške sladokusce. Cibona je u petoj utakmici finala pobijedila Zadar 56-51 i nakon tri godine okitila se naslovom, ukupno 20. u prvenstvu Hrvatske.

Masovni navijači vjetar u leđa očito je stvorio i pritisak mladićima iz Cibone koji su loše ušli u utakmicu pa su Zadrani već u prvoj četvrtini imali velikih plus deset. No, kad su se oslobodili pritiska i kad se zagrijala ruka, na parketu je postojala samo jedna momčad.

Cibosi su vrlo brzo rastopili prednost gostiju pa preuzeli kontrolu nad utakmicom. U drugoj četvrtini pobjegli su na olus 13, održavali su prednost, ali u posljednjoj četvrtini naglo pali. Zadar je spustio na minus jedan, ali više od toga nije mogao. Cibona je pobijedila 56-51 i proslavila titulu.

Briljirao je Toni Nakić s 15 koševa i sedam skokova, a na kraju je i zasluženo problašem za MVP-a finala. Roko Prkačin zabio je 14 uz šest skokova i pet asistencija, a kod Zadra je najbolji bio kapetan Dominik Mavra sa 13 koševa. A nakon utakmice bio je poprilično oštar.

- Ovo što ću kazati nimalo ne umanjuje pobjedu i Cibonin trofej momci su se borili i svaka im čast! Naime, bez imalo ustručavanja želim reći kako sudački kriterij nema veze s ničim, bio je sraman i to nije dobro za sport odnosno košarku. Kroz cijelu sezonu je bilo tako ne samo u ovoj finalnoj seriji, nebitno gdje se igralo u Zadru ili Zagrebu, uvijek su bili kontra nas. Možda će nekima zvučati čudno, ali moram upotrijebiti riječ, sve skupa gadljivo je gledati ovakvo suđenje u utakmici koja odlučuje o prvaku. To nije nimalo sportski od njih i može ih biti stid i sram - zagrmio je Mavra koji nije uspio odvesti Zadrane do obrane naslova.

Toni Nakić došao je u Cibonu prije dvije godine. Mučio se s ozljedama, nije do kraja pokazao sve što može, ali u samoj završnici sezone vidjeli smo možda i najboljeg Tonija otkako je stigao u Draženov dom. U svih pet utakmica je briljirao, posebno u majstorici i donio naslov Vukovima.

- Došao sam u Zagreb da bih osvajao trofeje, drago mi je što smo uspjeli ostvariti dvostruku krunu, peharu iz Kupa Krešimira Ćosića pridodali smo naslov prvaka Hrvatske. Nitko sretniji od mene, jer mi je želja bila igrati pred punom dvoranom Draženovog doma i to mi se ostvarilo. Na koncu kao momčad smo se dokazali i to me osobito veseli - rekao je junak finala.

