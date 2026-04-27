ČETVRTE NA MALTI

Kapetanica 'barakudica' prva strijelkinja Svjetskog kupa!

Piše Davor Kovačević,
Kapetanica 'barakudica' prva strijelkinja Svjetskog kupa!
Foto: HVS

Ovaj turnir značio je mnogo više za ovu reprezentaciju jer će veliki broj igračica ovog ljeta nastupati na Europskom prvenstvu U-20. Među njima i kapetanica Ria Glas (20), koja je na Malti zaslužila dvije individualne nagrade

Hrvatske vaterpolistice ipak se s Malte ne vraćaju s medaljom. U utakmici za treće mjesto turnira Divizije II Svjetskog kupa izgubile su od Kanade 12-19. U konkurenciji 15 reprezentacija Hrvatska je ostvarila četiri pobjede u šest utakmica, izgubivši očekivano od trenutno jačih i iskusnijih reprezentacija, Kine i Kanade. 

'Barakudice' nemilosrdne na Malti, Rožić zabila osam golova

- Kanada je kompletnija, konkretnija, čvršća i jača ekipa od naše. No, turnir je bio sjajan, igrali smo jake i dobre utakmice, stekli iskustvo i spremni smo za sljedeće natjecanje - rekla je izbornica Mia Šimunić.

Ovaj turnir značio je mnogo više za ovu reprezentaciju jer će veliki broj igračica ovog ljeta nastupati na Europskom prvenstvu U-20. Među njima i kapetanica Ria Glas (20), koja je na Malti zaslužila dvije individualne nagrade, za najbolju strijelkinju turnira, zabivši čak 26 golova u šest utakmica, odnosno za najbolju mladu igračicu turnira.

Foto: HVS

- Ovo je velika motivacija za dalje, ali ne bi bilo moguće bez ekipe i stožera, stoga im se želim zahvaliti - poručila je sjajna Brođanka.

Komentari 0
