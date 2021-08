Hrvatske odbojkašice nisu se uspjele plasirati u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon što su izgubile od francuske reprezentacije nakon gotovo dva i pol sata borbe, izgubile su 3-2 u setovima (16-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-12).

POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Mlinar

Hrvatska je na EuroVolleyju bila u skupini C kojoj je domaćin bio Zadar, a odbojkašice su četiri puta slavile i to redom protiv Švicarske, Bjelorusije, Slovačke i Mađarske. Odbojkašice su u grupnoj fazi poražene jedino od Italije, a kao druge u skupini C plasirale su se u osminu finala gdje je ekipa Francuske za nijansu bila bolja.

Utakmica osmine finala igrala se u Beogradu, a kapetanica Samanta Fabris je po dolasku u hotel primijetila pogrešku.

Fabris je na društvenim mrežama objavila story na kojem je prikazana hrvatska zastava s prvim bijelim boljem i bez krune na grbu te je postavila pitanje:

"Koja je ovo država?"

Naime, radi se o neslužbenoj zastavi SR Hrvatske iz 1990. godine, odnosno iz vremena kada je Hrvatska još bila u sastavu bivše Jugoslavije. Hrvatska trobojnica s prvim crvenim poljem i grbom u sredini službeno je usvojena 21. prosinca iste godine.

Iz Odbojkaškog saveza Srbije za Kurir su potvrdili da su svjesni da je greška postojala i da se zastava pojavila u video sali hotela, ali su istaknuli da odgovornost u cijelosti nije njihova. Također su napomenuli da je propust ispravljen, a zastava je ubrzo zamijenjena.

Ovo nije prvi put da je Hrvatska na nekom natjecanju imala neslužbenu zastavu. 'Vatreni' su na Europskog prvenstvu sve četiri utakmice odigrali s pogrešnim grbom na dresovima.

Tada smo kontaktirali vlasnika tvrtke Sitotisak Decolor, Damira Kumeka, koji je iskreno priznao da se dogodila nenamjerna pogreška te da sporni grb nije imao nikakve nacionalističke ili druge konotacije. Vlasnik nam je naglasio da se isključivo bavi grafičkim dizajnom, a ne politikom.

- Bila je to nenamjerna greška, isključivo moja, prilikom vektorske obrade grba. Napravio sam omašku. Ja sam grafičar i bavim se grafikom, isključivo time i ničim drugim. Nikakve konotacije na tu temu nema. Napravio sam grešku - rekao nam je vlasnik tvrtke.