Dujšebajev: Pa ja sam pomislio da se to igra u Areni Zagreb!

Kad smo pričali prije utakmice u Beču, rekao je:

- Dajte mi papir i olovku da odmah potpišem novi susret za pet dana u finalu.

I evo nas u Stockholmu. Nas je do finala sa Španjolcima dovukao kapetan Domagoj Duvnjak, a Španjolce on. Alex Dujshebaev. Kad su Slovenci stigli na -1 u zadnjoj minuti, sve je riješio.

- Slovenci su ekipa s velikim srcem, ali i Hrvatska je. Baš mi je drago da se opet vidimo. Imam dosta prijatelja Hrvata i, da, sretan sam i zbog Hrvatske.

Imate godina kao reprezentacija, ali nikako da vas ulovi umor. Bilo bi lijepo kad bi u finalu...

- Ha, ha. Ne, nećemo stati sigurno. Najstariji smo da, ali to nema veze. Već sam rekao da imamo široku rotaciju i ako moram reći razlog zbog kojeg smo ovdje, onda je to da stvarno igramo kao ekipa. Mislim da se u neće pobjednik znati do zadnje lopte.

Deset je lopti u Beču vama u mrežu strpao Igor Karačić. Nije pomoglo to što ste s njim u Kielcu.

- Samo da ovaj put ne zabije 50, ha, ha. Ma neka opet da 10 ako mi dobijemo. Baš je dobar igrač, super turnir igra i nešto moramo spremiti za njega da nam ne zabije opet toliko. No tu su i ostali, pa ne možemo samo misliti na Karačića.

Razmišljate li gdje su vaši navijači na ovom Euru? Nije baš da smo ih vidjeli.

- Žao mi je zbog toga. Hrvatska igra kao kod kuće, ja sam mislio da igramo u Areni Zagreb. Ali iz perspektive igrača svakako mi je lijepo vidjeti da je dvorana puna i kada netko navija za svoje...

Tema: Rukometni Euro 2020.