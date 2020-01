'Karačić se voli dobro obući, vidjet ćemo se opet u finalu'

Tata je bio majstor, ali majstor je i on. Nema visinu da prepuca svaku obranu, ali ima brzinu da svaku zaobiđe. Pa tko ga prvi uhvati.

- U početku je bilo teško nositi se s prezimenom, ali više ne smeta - rekao nam je na Alex Dujshebaev, sin legendarnog Talanta, na mješavini hrvatskog, srpskog i makedonskog jezika.

To je ostavština iz četverogodišnjeg boravka u Vardaru iako ne znamo kako je jedan Španjolac uspio pronaći jedan, svoj, jezik među ta tri. U svakom slučaju smo ga morali pohvaliti, pogotovo jer dvije godine sluša poljski u Kielcu.

- Dobro je, ha? Poljski još moram popraviti.

Uglavnom, on i Španjolci čekaju nas u srijedu (16 sati, RTL) u 'finalu' drugog kruga. Nije svejedno tko će kao prvi u Stockholm na polufinale.

- Da, mi svakako hoćemo pobijediti i u svakom slučaju trebalo bi biti lakše igrati protiv drugoplasiranog iz one skupine. Međutim, naravno da će i Hrvatska htjeti pobjedu. Obranom ste nas uništili prošle godine na SP-u, sad ćemo to malo promijeniti.

Hrabra najava iako si je Španjolci zbog odigranog dosad i mogu dopustiti. Prvenstva prolaze, ali oni se, pak, ne mijenjaju. Dujšebajev je s 27 godina - treći najmlađi (!). Prosjek im je 30,6.

- Istina, nema starijih od nas. Ali trener zna kako to balansirati, kada treba manje forsirati starije, kada više. Imamo dobru rotaciju, dosta igrača.

Alex je u Vardaru igrao s Lukom Cindrićem i Igorom Karačićem, sada je u Kielcu samo s Karačićem, u Hrvatskoj je 2018. osvojio europsko zlato. Ne možete bez Hrvata i Hrvatske?

- Ha, ha, da. U svakoj dobroj ekipi mora biti jedan Hrvat. Vi uvijek igrate sa srcem, iskusni ste, živite rukomet. Niste me iznenadili, bio sam siguran da ćete doći ovdje i zaslužili ste.

Mogli bismo se sastati dvaput u pet dana.

- Gdje to mogu potpisati? Dajte mi odmah papir i olovku.

Veseljak je, baš zanimljiv tip. Najduže je od svih Španjolaca ostao u mix-zoni, bez da je dao ikakav signal da bi što prije pobjegao od nas. Pa onda da još provjerimo što ste pričali s Karačićem.

- Vidjeli smo se prije Njemačke. Baš mi je drago zbog njega što ovako dobro igra. Kakav je u svlačionici u Kielcu? Bilo mu je teško u početku jer su Poljaci malo drugačiji, ali on uvijek daje malo više od drugih, voli se zabavljati, takav ti je igrač uvijek plus. O, da, i voli se dobro obući, to sigurno. Nadam se da se vidimo opet u finalu.

Nemamo ništa protiv, dapače.

