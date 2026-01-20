Karikatura Miškovića osvanula kod Aldo Drosine. Navijači mu nisu zaboravili 'slučaj parking'

Istra i Rijeka danas od 16 sati nastavljaju utakmicu koja je prvotno bila predviđena za 14. prosinca. Riječ je o susretu 17. kola HNL-a koji su prekinuli zbog guste magle i smoga. Prije početka dvoboja na stadionu Aldo Drosina nije bilo magle, a domaćini su priredili pravi spektakl. Koreografija, mažoretkinje i prskalice najavljivali su lijepu večer u Puli.

No ubrzo se spustila magla, a nakon bakljade navijačkih skupina poslije golova Salima Faga Lawala i Luke Menala, dim se pomiješao s maglom i stvorio gusti smog. Sudac je zbog slabe vidljivosti prekinuo utakmicu u 15. minuti, a nastavak su zakazali za danas.

Uoči početka susreta dogodio se i incident oko ulaska predsjednika Rijeke Damira Miškovića na stadion. Rijeka je objavila oštro priopćenje u kojem je izrazila nezadovoljstvo zbog postupanja domaćina. Iz kluba tvrde da su redari, unatoč tome što je Mišković bio uredno najavljen, imao važeće ulaznice i bio evidentiran na službenom popisu za parking, odbijali pustiti ga u parkirni prostor. Nakon intervencije djelatnice protokola Rijeke omogućili su mu ulaz, ali na parkingu navodno nije bilo slobodnog mjesta.

U priopćenju navode i da nisu u potpunosti iskoristili kvotu parkinga koju su dobili od Istre te da, unatoč tome, nije bilo mjesta ni za vozila uprave. Smatraju da je takvo postupanje neprimjereno i da predstavlja nepoštovanje prema predsjedniku kluba i Rijeci u cjelini.

Prema pisanju Novog lista, zaštitari su Miškovića na ulazu navodno pitali: "Tko ste vi?", a nakon što su ga pustili, na parkingu nije bilo slobodnog mjesta. Mišković je utakmicu gledao do prekida, potom je nazvao predsjednika Istre Branka Devidea Vincentinija i zahvalio mu se na "gostoljubivosti", sjeo u automobil i vratio se u Rijeku.

Sportske novosti donijele su drukčiju verziju događaja. Prema njihovim navodima, Istra je brzo pronašla novo parkirno mjesto za Miškovića nakon što ga zbog gužve inicijalno nisu mogli pustiti na parking. Tvrde i da je predsjednik Rijeke tom prilikom uputio niz uvreda predsjedniku Istre, prigovorivši mu zbog “provincijskog okruženja”.

O svemu se oglasio i klub iz Pule, koji je iznio svoju stranu priče. U priopćenju su naveli da je redarska služba na ulazu u parking ustanovila kako gostujućoj delegaciji nedostaju prethodno izdane parking-propusnice. Ističu da su situaciju ubrzo riješili nakon što je djelatnica protokola Rijeke donijela i predočila propusnice koje je Istra nekoliko dana ranije dostavila gostujućem klubu. Na temelju toga omogućili su ulaz u krug parkinga.

Takav rasplet događaja narušio je odnose među klubovima, a navijači Istre uoči nastavka utakmice danas su predsjedniku Rijeke priredili i jedno iznenađenje. Kod stadiona Aldo Drosina ostavili su transparent koji je zapravo karikatura predsjednika Rijeke u automobilu, objavio je Regional Express.

