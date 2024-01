Karoglan u problemima. Hajduk desetkovan čeka novi derbi, Livaje prvi put nema na duži rok

Igrači Hajduka propustili su lijepu priliku učvrstiti vodeću poziciju na vrhu prvenstvene ljestvice. Umjesto da dobom igrom i pobjedom upotpune sjajnu sliku krcatog Poljuda, spektakularne koreografije i predstavljanja Ivana Perišića i Josipa Brekala, oni su – uprskali. Izgubili su utakmicu i sada su na prvenstvenoj ljestvici poravnati s jednakim brojem bodova s Rijekom.

A da u poslovici kako nesreća nikad ne dolazi sama ima puno istine, najbolja je potvrda to što su ne samo prosuli bodove, nego su na duže vrijeme ostale bez svog najboljeg igrača i strijelca Marka Livaje. U sudačkoj nadoknadi Jadranskog derbija Livaja je nezgodno doskočio na desnu nogu i ostao ležati. Odmah se vidjelo da to nije bezazlena ozljeda jer se na Markovom licu vidjela bolna grimasa dok mu je liječnik pokušavao pomoći, a i kasnije, dok su mu dvojica pomagala da dođe do klupe za rezervne igrače zbog toga što sam nije mogao normalno hodati. Gležanj mu je jako natekao.

Prve prognoze govore kako će Livaja pauzirati od treninga najmanje dva tjedna, a od utakmica još i duže, no nešto konkretno bi se trebalo znati danas, nakon što obavi snimanje i specijalistički pregled. Kad se tome doda i da su treće žute kartone dobili Emir Sahiti i Niko Sigur, da je Rokas Pukštas dobio jak udarac u glavu pa je zbog obilnog krvarenja u nekoliko navrata morao odlaziti na klupu po pomoć, jasno je da će Hajduk u derbi s Osijekom ući desetkovan.

Sigurno bez Livaje, Sahitija i Sigura, vjerojatno i bez Dialla koji je na okupljanju reprezentacije na Afričkom kupu nacija, tko zna, možda i bez još pokojeg igrača. Dobra je vijest da je Josip Brekalo zdrav i spreman i da bi mogao zauzeti mjesto na lijevom krilu te tako barem malo razveseliti Karoglana koji je zasigurno imao besanu noć zbog jako loše premijere i prvog poraza na klupi Hajduka uopće, kao i zbog razmišljanja vezanih uz potencijalni sastav za utakmicu u Osijeku.

Kakav dakle sastav možemo očekivati na Opus Areni? Oslabljen svakako, ali i dovoljno dobar da odgovori zahtjevima tako važne utakmice. Iako se nisu proslavili igrom protiv Rijeke, vjerojatno će Lučić ostati na golu a stoperski par Šarlija – Uremović na svojim pozicijama. S obzirom na to da na desnom boku nema Sigura, a vjerojatno ni Dialla na lijevom, bekovski par bi trebali biti Mikanović i Moufi, posve svejedno tko će zaigrati na kojoj strani.

Što se tiče veznog reda, Pukštas, Žaper i Krovinović su do sada bili manje-više standardni, a za Osijek bi im konkurenciju mogao pojačati i Kleinheisler, naravno, ako Karoglan odluči koristiti Brekala od prve minute na lijevom krilu. Kleinheisler bi mogao i na desnu stranu, na poziciju upražnjenu izostankom Sahitija, a u špici bi od prve minute mogao dobiti Nikola Kalinić, napadač koji se vratio u klub igrati za jedan euro mjesečno.

U nekim opcijama na desnom krilu iskoristiv je i Benrahou, priliku bi u veznom redu možda mogao dobiti i Karoglanov ljubimac Kalik, kao i Trajkovski, koji bi mogao podijeliti minutažu u špici napada s Kalinićem. Naravno, sve ovo je nagađanje temeljeno na dosadašnjim Karoglanovim potezima i navikama, uz napomenu kako je do utakmice ostalo još tjedan dana te kako tek treba vidjeti koliko je jadranski derbi napravio štete na zdravstvenom stanju igrača.

Do tada bi se trebalo znati pravo stanje Livajine ozljede kao i prognoze povratka treninzima, a onda i utakmicama. Prve prognoze dakle govore kako će osim Osijeka Livaja sigurno propustiti i domaći ogled sa Slaven Belupom, a vrlo vjerojatno i gostovanje kod Rudeša. Na teren bi se trebao vratiti u jednom od dva susreta s Varaždinom, što znači da Hajduk mora naučiti kako bez njega. Ovo je prvi duži izostanak Livaje od njegovog povratka na Poljudu prije tri godine. Ukupno je propustio osam utakmica a momčad je bez njega uspjela slaviti samo dva puta, kod četvrtoligaša Tehničara iz Cvetkovca u Kupu te jesenas protiv fenjeraša Rudeša.