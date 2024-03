Karoglan: 'Žao mi je Dinamovog ispadanja zbog koeficijenta, a od kartona se čiste svi...'

Još Lokomotiva pa na dugo očekivani odmor, u kojem bi se desetkovana Hajdukova momčad trebala odmoriti, oporaviti i pripremiti za četiri velika derbija koji bi mogli usmjeriti sezonu. Mislav Karoglana čeka nimalo lagan zadatak, dolazi mu mlada poletna momčad Lokomotive, koja je prava "crna mačka" za favorite, a trener Hajduka ih još nikad nije svladao. Karoglan je u 29 utakmica na klupi Hajduka upisao 20 pobjeda, osam remija i jedan jedni poraz, ali Lokomotivu još nije pobijedio. Dobra je vijest da mu se u konkurenciju vraća nekoliko važnih igrača, prije svih Josip Brekalo i Nikola Kalinić, vjerojatno i Laszlo Kleinheisler, što će Karoglanu zasigurno pomoći i otvoriti različite opcije pri sastavljanju momčadi.

Pokretanje videa... 02:34 Pobjeda Hajduka | Video: 24sata

- Ne pratim statistiku, ako Bog da past će i Lokomotiva, za sve postoji prvi put. Svaka je najvažnija za nas, pa tako i Lokomotiva, oni su u polufinalu Kupa i bore se za Europu, time sam sve rekao.

Koliko je ispadanje Dinama iz Europe sada veći uteg za vas i Rijeku zbog toga što će oni imati više vremena za odmor?

- Teško mi je reći, volio bih da su prošli zbog koeficijenta. Bitno je da ti uspjeh nitko neće dati, moraš ga zaslužiti, tako je svima, tako je i za nas isto, tako se moramo i pozicionirati.

Ima li oporavljenih?

- Malo, vidjet ćemo danas, nećemo imati puno pozitivnih vijesti bojim se. Dobri smo, oni koji su igrali i ulazili iz drugog ili trećeg plana, pa i dvadeset i trećeg plana su iskoristili priliku i treba ih pohvaliti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koga konkretno?

- Znam kako vi pišete i kako publika reagira, ali Mikanović, Kalik, Diallo... su momci kao nisu bili programirani u očima javnosti da startaju. To su momci koji pobjeđuju, za njih sam rekao da ih treba pohvaliti... Savršeno je težak raspored pred nama, oni koji budu spremni su za mene najbolji, oni igraju.

Koliko ste gledali utakmica Lokomotive s Dinamom, koliko se iz njih može dobiti prava slika o Lokomotivi?

- Jako su opasna momčad, osjetili smo to na svojoj koži. Ako imaju svoj dan uzet će ti sve. Ako im daš prst, uzet će ti cijelu ruku. Moraš ih znati kontrolirati, u mojim očima je to najteža utakmica do kraja prvenstva.

Koliko ste zadovoljni trendom kreiranja prilika i pretvaranja prilika u golove?

- Osim Istre, poluvremena s Rijekom i Varaždinom koje su bili loši, sve ostalo je bilo solidno ili dobro. Ja svaku utakmicu pogledam po dva - tri puta. Ali možemo mi i puno bolje, sutra moramo biti fokusirani jer male stvari ti nose razliku.

Najavili ste devet bodova iz tri utakmice, šest je na kontu...?

- Ovo je najteža, drugačija nego prethodne dvije, maksimalno smo spremni i motivirani da uzmemo sva tri boda. On su drugačiji od svih drugih u ligi, imaju brzinu i super tranziciju, prvi su po mnogo toga što nama ne leži... Moramo biti bolji u obrani, ispod lopte, napadati kroz kanale kroz koje želimo. Moramo biti raspoloženiji i kreativniji da utakmicu apsolviramo na najbolji mogući način.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Koliko je Perišić blizu da zaigra?

- Teško mi je reći, nitko nema točnu informaciju. On trenira odvojeno od momčadi, a što je blizu a što daleko teško je reći. Vjerojatno ni on sam ne zna, pa je i meni teško reći.

Silvio Čabraja radi čuda, što je ključ, koja je tajna...?

- - Dobra škola, dobra profilacija, igrači su im dosta brzi, a brizne fali u hrvatskom nogometu. Ali imaju oni i iskustva straga u Leovcu, Bartolecu, Mersinaju, Kalaici... Neka stvari rade najbolje u ligi i zato su tu gdje jesu. Nama je bitno fokusirati se samo na sadašnjost, da nemamo praznog hoda ili odsutanost. Svaki igrač na terenu u svakom trenutku mora biti koncentriran da sudjeluje u igri. Da nam se ne dogodi kao protiv Varaždina, da imamo dobar pritisak, a da nam strana pomoći ostane daleko... U nogometu treba razmišljati, golovi padaju iz grešaka, da nije tako svaka bi završila 0-0.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Stoperi i krila, kako stojite?

- Brekalo je upitan, vidjet ćemo na koji način, što je bolje za budućnost. Žalimo da dođe u optimalno stanje. Druga krila su dobro, ali sa stoperima imamo problema. Prpić je sve zanimljiviji, Ferro se vraća, Elez je u jako dobroj formi, nadam se da će se Šarlija i Uremović što prije vratiti.

Kako gledate na čišćenje od kartona?

- Realno i pošteno, sve je to dio strategije. Meni je to sve realno i neću biti licemjer, napravio sam to sto puta sa svojom momčadi, kao što to rade i stran klubovi. Postoje stvari koje su u našoj ligi sto puta gore.

Hoće li utakmica Rijeka – Hajduk na Rujevici odlučiti prvaka?

- Nemam čarobnu kuglu, ne znam, vidim da se provlači teza da su najbitnije velike utakmice, ali znam da to tako i ne mora biti. Što bude išlo kraju bit će sve veća razina pritiska i sve teža utrka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL