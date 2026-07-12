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ŠAHOVSKA LEGENDA

Kasparov: 'Fifa, bolje da radite kablove od hrvatske kose...'

Piše Bruno Lukas,
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Kasparov: 'Fifa, bolje da radite kablove od hrvatske kose...'
Zagreb: Šahist Gari Kasparov | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Bivši svjetski šahovski prvak i hrvatski državljanin Gari Kasparov sarkastično je komentirao kontroverzu oko kabla kamere u utakmici Engleske i Norveške, koja je podsjetila na poništeni gol Hrvatske protiv Portugala

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Ne smiriju se reakcije nakon četvrtfinalne utakmice Engleska - Norveška (2-1) u četvrtfinalu Mundijala.

Najviše se govori o kontroverznoj situaciji prije Bellinghamovog gola za 1-1. Norvežani tvrde da je lopta u zraku udarila u kabel kamere i promijenila putanju, čime je stigla do Andersona koji je pokrenuo akciju za izjednačenje.

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FIFA World Cup 2026 - Quarterfinals - Norway v England England v Norway, 2026 FIFA World Cup, Quarter-final, Football, Miami Stadium, Miami, Florida, USA - 11 Jul 2026 Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
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Foto: Profimedia
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Fifa je objavila snimku kao dokaz da se ništa sporno nije dogodilo, pri čemu se pozvala na podatke čipa u lopti, istog onog koji je u osmini finala registrirao dodir kose Igora Matanovića i poništio izjednačujući gol Hrvatske protiv Portugala.

Na tu je situaciju reagirao Gari Kasparov, nekadašnji svjetski šahovski prvak koji ima i hrvatsko državljanstvo.

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- Fifa bi trebala sve kablove za kamere raditi od hrvatske kose - napisao je na X-u.

Kratka i sarkastična poruka brzo je postala hit na društvenim mrežama.

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