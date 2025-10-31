Obavijesti

TALENTIRANI PORTUGALAC

Katalonci: 'Barcelona pomno prati Cardosa Varelu'. Dinamu se 'smiješi' visoka odšteta?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
3
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

"Barca održava redovite kontakte s predstavnikom Cardosa Varele, mladog i talentiranog portugalskog krila od 17 godina koji oduševljava u Dinamu, klubu s kojim je potpisao ugovor na tri godine", piše Mundo Deportivo

Cardoso Varela (17) jedan je od najpotentnijih Dinamovih igrača u smislu potencijala i zaloga za budućnost. Tek mu je 17 godina, a prema pisanju Munda Deportiva, karijeru će nakon Dinama nastaviti u Barceloni

Tekst pod naslovom "Barca slavi svoju okladu na Cardosa Varelu" napisali su povodom Varelinog gola protiv Malmoa za 1-1 u Europskoj ligi, a otkrili su i koji je plan katalonskog kluba.

"Mladi i talentirani portugalski krilni igrač, pod kontrolom katalonskog kluba, postigao je gol za Dinamo u Europskoj ligi", piše Mundo Deportivo i nastavlja:

"Barca održava redovite kontakte s predstavnikom Cardosa Varele, mladog i talentiranog portugalskog krila od 17 godina koji oduševljava u Dinamu, klubu s kojim je potpisao ugovor na tri godine, do ljeta 2028. Na Camp Nouu pomno prate njegov razvoj". 

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Također, katalonski je list otkrio i iznos budućeg transfera.

"Već su dogovoreni iznosi za njegov budući transfer - oko 5 milijuna eura fiksno, plus još 20 milijuna kroz bonuse". 

Međutim, svjesni su da ga "modri" još neće pustiti, s obzirom na to da se još nije do kraja etablirao u momčad i da mu cijena može samo rasti s vremenom. 

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"U Zagrebu ne namjeravaju prodati svoj dragulj prije isteka dvije godine, ali znaju da, ako se njegov razvoj nastavi ovim tempom, ima zajamčen dolazak u Barcelonu. U posljednjem kolu Europske lige Cardosu Vareli bilo je dovoljno pet minuta da zabije gol protiv Malmöa. Zato u Barci slave taj potez", piše Mundo i zaključuje:

"Na nedavnim sastancima Varelinog agenta Andyja Bare sa sportskim direktorom Decoom, njegovo se ime spominjalo s imenima drugih igrača. Ne treba zaboraviti da je obećavajući Hrvat Lovro Chelfi, još jedan mladi talent, ovog ljeta stigao kako bi pojačao juniorsku momčad Barcelone". 

BIVŠI HAJDUKOVAC Ikona Hajduka Ibričić: Više me puta Mamić zvao u Dinamo, on tako radi. Ali nema tog novca
Ikona Hajduka Ibričić: Više me puta Mamić zvao u Dinamo, on tako radi. Ali nema tog novca

Podsjetimo, Varela je u Dinamo stigao prošle zime iz Porta, a profesionalni ugovor potpisao je ovog ljeta. Nastupio je devet puta ove sezone i zabio jedan gol. Prema Transfermarktu vrijedi 300.000 eura. 

