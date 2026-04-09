Katalonci bjesne: 'Pa taj sudac je recidivist protiv Barce, i VAR čovjek je sumnjiv. Evo i zašto...'

Rumunjski sudac Istvan Kovacs (41) postao je prava crna mačka za navijače Barcelone. Njegove su odluke u dva ključna četvrtfinala Lige prvaka izravno utjecale na sudbinu katalonskog kluba, a u oba slučaja u pozadini su ostali nedosuđeni penali i kontroverze koje nadilaze crvene kartone, piše poznati katalonski list Mundo Deportivo koji je kritizirao glavnog i VAR suca u članku naslova "Kovacs, recidivist protiv Barce (i ne samo zbog crvenih kartona) i sumnjivi Dingert".

U uzvratu četvrtfinala sezone 2023/24., Barça je nakon pobjede 3-2 u Parizu dočekala PSG i povela golom Raphinhe. Izgledalo je kao da sigurno idu prema polufinalu. Međutim Ronald Araujo u 29. minuti dobio je crveni karton, pokazao mu ga je Kovacs, i to je prelomilo utakmicu. PSG je na kraju slavio 4-1. Tadašnji trener Xavi bio je bijesan, nazvavši suđenje katastrofom. Najveće su mu kritike sasuli zbog nedosuđenog penala nakon (kako se čini, ipak vrlo laganog) dodira Vitinhe na Gundoganu kod rezultata 3-1, koji je mogao odvesti utakmicu u produžetke. Bivši njemački sudac Manuel Gräfe bio je jasan: "Čist penal!".

Priča se ponovila i u četvrtfinalu ove sezone protiv Atlética. Kovacs je ponovno bio glavni sudac, no ovaj put ključnu je ulogu iz VAR sobe imao Nijemac Christian Dingert. Rumunj je isprva pokazao samo žuti karton Pauu Cubarsiju zbog prekršaja kao zadnji igrač obrane, da bi nakon Dingertove intervencije promijenio odluku u crveni. Kasnije je propustio sankcionirati igranje rukom Marca Pubilla na šest metara nakon što je golman već bio izveo loptu. Sudački stručnjak Marce Alfonso Pérez Burrull smatrao je da se je sudac pokazao razumijevanje igre ne dosudivši penal jer je smatrao kako peterac nije bio izveden, dok se onaj Diario Asa Eduardo Iturralde González nije slagao.

Dingert je, inače, sudac kojeg je počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeness opisao kao "najgoreg kojeg je ikad vidio u životu" nakon jedne utakmice Bundeslige u kojoj je poništio dva gola Bayernu i pokazao dva crvena kartona. Tadašnji trener Barçe Hansi Flick, bivši strateg Bayerna, nije mogao sakriti frustraciju.

​- VAR je danas bio vrlo fokusiran na Atletico Madrid. On je Nijemac, hvala Njemačkoj - poručio je Flick.