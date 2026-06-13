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Katastrofa na SP-u: Izgubio 1,6 milijuna eura na jednoj okladi!

Piše Bruno Lukas,
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Katastrofa na SP-u: Izgubio 1,6 milijuna eura na jednoj okladi!
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Jedna osoba uložila je 1,6 milijuna eura na scenarij da SAD neće pobijediti Paragvaj na otvaranju Svjetskog prvenstva. Amerikanci su slavili 4:1 i pretvorili tu golemnu poziciju u skupu pogrešku

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Uoči utakmice SAD-a i Paragvaja na jednoj platformi za prediktivna tržišta pojavio se nevjerojatan ulog. Neimenovani korisnik uložio je čak 1,6 milijuna eura na scenarij prema kojem domaćin neće pobijediti, a potencijalna isplata iznosila je više od 3 milijuna eura.

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SAD je u Los Angelesu razbio Paragvaj 4-1 i otvorio domaće Svjetsko prvenstvo na najbolji mogući način. Time je propala svaka oklada na izostanak američke pobjede, a vlasnik golemog uloga ostao je kratkih rukava.

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Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL

Za razliku od klasičnih kladionica, Polymarket je platforma na kojoj korisnici kupuju i prodaju udjele u ishodima stvarnih događaja. Cijene tih udjela stalno se mijenjaju i odražavaju procjenu tržišta o vjerojatnosti određenog ishoda.

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U ovom slučaju oklada na izostanak američke pobjede mogla je proći jedino remijem ili pobjedom Paragvaja, no Amerikanci su od početka dali jasno do znanja da od toga neće biti ništa.

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