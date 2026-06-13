Katastrofa na SP-u: Izgubio 1,6 milijuna eura na jednoj okladi!

Uoči utakmice SAD-a i Paragvaja na jednoj platformi za prediktivna tržišta pojavio se nevjerojatan ulog. Neimenovani korisnik uložio je čak 1,6 milijuna eura na scenarij prema kojem domaćin neće pobijediti, a potencijalna isplata iznosila je više od 3 milijuna eura.

SAD je u Los Angelesu razbio Paragvaj 4-1 i otvorio domaće Svjetsko prvenstvo na najbolji mogući način. Time je propala svaka oklada na izostanak američke pobjede, a vlasnik golemog uloga ostao je kratkih rukava.

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🚨BREAKING: Someone just put $1.8M on the United States to NOT win their match vs Paraguay tonight



The payout is $3,507,148.00 on polymarket pic.twitter.com/vUXc0N3Cqp — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 12, 2026

Za razliku od klasičnih kladionica, Polymarket je platforma na kojoj korisnici kupuju i prodaju udjele u ishodima stvarnih događaja. Cijene tih udjela stalno se mijenjaju i odražavaju procjenu tržišta o vjerojatnosti određenog ishoda.

U ovom slučaju oklada na izostanak američke pobjede mogla je proći jedino remijem ili pobjedom Paragvaja, no Amerikanci su od početka dali jasno do znanja da od toga neće biti ništa.