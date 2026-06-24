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Katastrofa za Senegal: Mendy ozlijeđen, propušta zadnje kolo

Piše HINA,
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Katastrofa za Senegal: Mendy ozlijeđen, propušta zadnje kolo
Foto: John Sibley/REUTERS

Senegalski vratar Edouard Mendy ozlijedio je koljeno u porazu od Norveške i propustit će zadnju utakmicu skupine I protiv Iraka u petak

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Senegalski vratar Edouard Mendy (34) će zbog ozljede koljena zadobivena tijekom poraza od Norveške u ponedjeljak propustiti zadnju utakmicu skupine I u petak protiv Iraka, priopćila je senegalska reprezentacija u srijedu.

Mendy je ozlijeđen pokušavajući obraniti loptu, a teren je napustio u 63. minuti pri vodstvu Norveške od 3-1. Norveška je pobijedila 3-2 nakon što je Ismaila Sarr zabio svoj drugi gol u sudačkoj nadoknadi.

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Prema pisanju medija, 34-godišnji Mendy je ozlijedio ligemante koljena.

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- U tijeku su daljnji liječnički pregledi kako bi se precizno procijenila priroda njegove ozljede i odredio tijek njegovog sudjelovanja u natjecanju - objavila je senegalska reprezentacija na X.

Senegal i Irak dolaze s dva poraza u svoju posljednju utakmicu skupine I u Torontu.

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