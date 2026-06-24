Katastrofa za Senegal: Mendy ozlijeđen, propušta zadnje kolo

Senegalski vratar Edouard Mendy (34) će zbog ozljede koljena zadobivena tijekom poraza od Norveške u ponedjeljak propustiti zadnju utakmicu skupine I u petak protiv Iraka, priopćila je senegalska reprezentacija u srijedu.

Mendy je ozlijeđen pokušavajući obraniti loptu, a teren je napustio u 63. minuti pri vodstvu Norveške od 3-1. Norveška je pobijedila 3-2 nakon što je Ismaila Sarr zabio svoj drugi gol u sudačkoj nadoknadi.

POGLEDAJTE VIDEO.

Pokretanje videa... VIDEO Muškarac u mjestu kod Bjelovara obojao kuću u boje hrvatske zastave i nazvao je Šahovnica | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Prema pisanju medija, 34-godišnji Mendy je ozlijedio ligemante koljena.

- U tijeku su daljnji liječnički pregledi kako bi se precizno procijenila priroda njegove ozljede i odredio tijek njegovog sudjelovanja u natjecanju - objavila je senegalska reprezentacija na X.

Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal.



Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer… pic.twitter.com/AEJl6eUbNx — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 24, 2026

Senegal i Irak dolaze s dva poraza u svoju posljednju utakmicu skupine I u Torontu.