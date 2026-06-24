Senegalski vratar Edouard Mendy ozlijedio je koljeno u porazu od Norveške i propustit će zadnju utakmicu skupine I protiv Iraka u petak
Katastrofa za Senegal: Mendy ozlijeđen, propušta zadnje kolo
Senegalski vratar Edouard Mendy (34) će zbog ozljede koljena zadobivena tijekom poraza od Norveške u ponedjeljak propustiti zadnju utakmicu skupine I u petak protiv Iraka, priopćila je senegalska reprezentacija u srijedu.
Mendy je ozlijeđen pokušavajući obraniti loptu, a teren je napustio u 63. minuti pri vodstvu Norveške od 3-1. Norveška je pobijedila 3-2 nakon što je Ismaila Sarr zabio svoj drugi gol u sudačkoj nadoknadi.
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Prema pisanju medija, 34-godišnji Mendy je ozlijedio ligemante koljena.
- U tijeku su daljnji liječnički pregledi kako bi se precizno procijenila priroda njegove ozljede i odredio tijek njegovog sudjelovanja u natjecanju - objavila je senegalska reprezentacija na X.
Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal.— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 24, 2026
Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer… pic.twitter.com/AEJl6eUbNx
Senegal i Irak dolaze s dva poraza u svoju posljednju utakmicu skupine I u Torontu.
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