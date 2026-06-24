'Vatrenima' je bolje biti treći nego drugi?! Pogledajte kakav se ždrijeb otvara u nokaut-fazi

Ovu srijedu utakmicama BiH - Katar i Kanada - Švicarska počinje treće kolo Svjetskoga nogometnog prvenstva. U svih 12 skupina utakmice se igraju istovremeno, a "vatreni" će konačan odgovor na pitanje prolaze li grupu doznati u subotu od 23 sata, kad igraju protiv Gane u Philadelphiji. S obzirom na to da je skupina L po rasporedu treća od kraja, možda će "vatreni" i prije svoje utakmice doznati jesu li prošli (ako im tri boda budu dovoljna da budu među osam najboljih trećeplasiranih), ali neće znati protivnika jer se skupina K s kojom se izravno križamo u dva od tri slučaja igra dva i pol sata nakon nas.

POGLEDAJTE GALERIJU: 'Vatreni' u zagrljaju najmilijih

Dakle, ono što je važno, Hrvatska nakon pobjede nad Panamom (1-0) ne može biti četvrta u skupini, Panamci su u svakom slučaju "out" zbog pravila o međusobnom omjeru kao prvom kriteriju u slučaju istog broja bodova. Zbog toga bi i Hrvatska ispala da je kojom nesrećom izgubila u Torontu. Za siguran prolazak i najmanje drugo mjesto, a možda i prvo ako Engleska ne pobijedi Panamu, potrebna nam je pobjeda. S remijem protiv Gane ostajemo treći i imamo, kažu statističari, 99,8 posto šanse za nokaut-fazu, a uz poraz protiv Afrikanaca možda ćemo morati čekati rasplet do samog kraja da vidimo hoće li to biti dosta da završimo iznad crte.

Skupina L u kojoj se nalazi Hrvatska, s obzirom da je abecedno posljednja, prema modelu koji koristi Fifa za popunjavanje kostura nokaut-faze ima samo jednu moguću skupinu s kojom se križa ako iz nje napreduje trećeplasirani, a to je skupina K u kojoj je Kolumbija prošla sa šest bodova, Portugal je drugi s četiri, pri čemu te dvije selekcije igraju međusobno u trećem kolu (nedjelja, 1.30). A šanse za prolazak s treće pozicije još imaju DR Kongo (jedan bod) i Uzbekistan, čije bi napredovanje bilo ravno znanstvenoj fantastici jer sad ima nula bodova i gol-razliku 1-8.

Dakle, ako Hrvatska prođe kao treća, sigurno ide na pobjednika skupine K, a to će biti Kolumbija ako ne izgubi od Portugala, u suprotnom će to mjesto pripasti Cristianu Ronaldu i društvu. Ako Hrvatska završi druga, onda sigurno ide na drugoplasiranog iz te grupe. S obzirom na trenutačno stanje ljestvice, izglednije je da će Kolumbija biti prva, a tu se potencijalno otvara nešto povoljniji ždrijeb za "vatrene" imajući u vidu posljednju utakmicu protiv Južnoamerikanaca u ožujku (pobjeda u Orlandu), odnosno negativan omjer s Portugalcima (samo jedna pobjeda u osam utakmica, i to u prijateljskoj).

Kako trenutačno izgleda nokaut faza?

Drugi razlog zašto bi vjerojatno bilo bolje proći kao treći, a ne drugi, jest mogući protivnik u nastavku natjecanja. Ako bi Hrvatska prošla kao druga, nakon vjerojatnog sraza s Portugalom (ili Kolumbijom) već u osmini finala izvjesno bi je čekala Španjolska (po projekcijama bi morala izbaciti Austriju). U četvrtfinalu bi se, pak, otvarala opcija za sudar s Amerikancima. S druge strane, prolazak s treće pozicije nakon sudara s Kolumbijom (ili Portugalom) značio bi mogući okršaj s Belgijom ako izbaci Kanadu. "Vatreni" su u generalci u Rijeci izgubili od Belgijaca, ali je ipak imala puno tješnje susrete s njima u posljednje vrijeme.

Ono što je za hrvatske navijače svakako lošija vijest jest pogled na satnicu. Ako Hrvatska prođe kao treća, igrala bi 4. srpnja od 3.30 u Kansas Cityju, što znači i nešto dulji let reprezentacije, a ako prođe kao druga vraća se u Toronto, gdje je imala brojnu podršku protiv Paname, i ponovno igra od 1 ujutro, 3. srpnja. Dođe li, pak, nekim čudom do prvog mjesta, ždrijeb bi je odveo na nekog od trećeplasiranih iz skupina E, H, I, J ili K (ovisno o tome tko će proći iz drugih skupina), a tad bi igrala u najboljem mogućem terminu za Europu, 1. srpnja od 18 sati u Atlanti. To bi značilo i manje od četiri dana odmora nakon Gane, u utakmici u kojoj više nema pravo na pogrešku.

Kako superračunalo vidi nokaut-fazu?